Bastia : les travaux de réhabilitation de la résidence Paese Novu ont débuté

Les travaux de réhabilitation de la résidence Paese Novu dans les quartiers sud de Bastia ont été officiellement lancés lundi matin. Portée par le bailleur social Erilia, l’opération concerne 419 logements d’une résidence construite en 1976. Le chantier, d’un montant total de 28 millions d'euros, doit s’étaler sur trois ans. Pour Gilles Simeoni, maire de Bastia, cette opération constitue « la première opération significative de la mandature ». Un projet qui marque « une étape importante pour les quartiers sud de Bastia ». « Il y avait un vrai enjeu dans cette résidence, où c’est la première fois qu’une opération de cette ampleur a lieu », a-t-il déclaré devant plusieurs habitants venus découvrir le début des travaux.
Les interventions seront réalisées en site occupé. Représentant un investissement de plus de 66 000 euros par logement, elles porteront notamment sur « des travaux d’économie d'énergie et de confort avec l’installation de brasseurs d’air ». « Les salles de bain, les sols, les halls d’immeubles seront intégralement refaits, et chaque locataire va bénéficier d’un diagnostic personnalisé au fur et à mesure avec une visite à domicile pour choisir ses faïences », détaille Frédéric Lavergne, directeur général d’Erilia. Julien Paolini, président de l’Agence d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse, précise : « La qualité des appartements va être considérablement améliorée pour se protéger du froid mais aussi lors de fortes chaleurs comme aujourd’hui. Ça va aussi améliorer la facture énergétique, puisqu'on considère qu'un appartement qui passe d'une étiquette énergétique D, comme c'est le cas actuellement, à une étiquette énergétique B, permet des économies d’énergie de 700 à 1 000 euros par an, et pour des ménages modestes, c'est quand même du pouvoir d'achat. »
Une première opération de sortie du gaz
Au-delà de la réhabilitation des bâtiments, le chantier de Paese Novu marque la première opération d'Erilia en Corse dans le cadre de la sortie du gaz de ville. La résidence sera progressivement déconnectée du réseau au profit de l'électricité, conformément à l'objectif fixé à l’horizon 2037. « La Corse doit sortir du gaz », souligne Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, en visite à Bastia. « C'est compliqué, c'est un investissement important, mais on n'a pas le choix. C’est pour ça que nous demandons collectivement avec la Collectivité de Corse et les élus locaux l'arrivée des moyens financiers que l'État a promis pour faire les travaux, parce que ça va protéger nos locataires, notamment en matière de coûts. Et ça permettra d'utiliser une énergie qui n'est pas carbonée et donc moins nocive pour l'environnement. »
Rénover un parc social vieillissant
Cette opération illustre également les enjeux auxquels est confronté le parc social corse, largement construit dans les années 1960 et 1970. Pour Emmanuelle Cosse, la réhabilitation de ces logements est devenue indispensable afin de les adapter aux évolutions climatiques et aux besoins des habitants. « Nous, bailleurs sociaux, on défend l'idée qu'il faut rénover l'ensemble de ces logements, pour deux raisons : d’abord pour les adapter au changement climatique, mieux protéger l’hiver quand il fait froid et les rafraîchir l’été, mais aussi pour les adapter à l'évolution de la population. En Corse, comme à l'échelle nationale, il y a un vieillissement très fort de la population, donc il faut qu'on adapte la marchabilité du quartier, qu’on mette des barres de maintien dans les appartements afin de permettre à des personnes âgées qui ont moins de facilité à se mouvoir de rester chez eux. »
Pour Erilia, l'opération de Paese Novu s'inscrit dans un programme plus large. « Nous avons ici 10 000 logements, dont 6 000 encore chauffés au gaz », précise Frédéric Lavergne. « Dans les 10 ans qui viennent, ils seront également traités et déconnectés du gaz, pour un peu plus de 300 millions d'euros d'investissement sur les 10 ans. On peut déjà dire que les grandes résidences de Bastia seront traitées, les résidences voisines proches de celle de Paese Novu, par exemple dans le quartier de Montesoro dans quelques années. »
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