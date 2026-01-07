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Bastia - La CAB se dote d’une « Pulizza Verde »


Christophe Giudicelli le Lundi 29 Juin 2026 à 19:10

La Communauté d’Agglomération de Bastia veut mettre fin à l’incivisme en matière de déchets. Ce lundi 29 juin, le conseil communautaire a acté la création d’une « Pulizza Verde ». Deux agents spécialement formés et assermentés pourront relever les infractions et dresser des procès-verbaux.



Bastia : la CAB se dote d’une « Pulizza Verde »
Bastia : la CAB se dote d’une « Pulizza Verde »
Sacs d’ordures au sol, non-respect des consignes de tri, déchets volumineux posés à côté des bacs… Les incivilités ne manquent pas dans la région bastiaise. Les réseaux sociaux, y compris ceux de la Communauté d’Agglomération de Bastia, font régulièrement état de ces comportements, appelant au respect des règles.

Face à cette situation, la Communauté d’Agglomération de Bastia a acté, ce lundi 29 juin en conseil communautaire, la création d’une « Pulizza Verde », composée de deux agents assermentés.
Pour Jean-Charles Leonardi, vice-président en charge des déchets, les deux agents, issus des 104 agents du service de collecte, « ont suivi une formation spécifique en droit et procédure pénale ». Leur mission sera de constater les infractions et de dresser des procès-verbaux pouvant donner lieu à d’éventuelles poursuites en justice. Ils seront vêtus d’un uniforme afin que les administrés puissent les identifier.

Des incivilités qui, pour la Communauté d’Agglomération de Bastia, ont un coût pour l’enlèvement des déchets, mais qui sont également dangereuses pour les agents de collecte et qui ont surtout le don d’agacer rapidement les habitants.

Pour Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, « le temps de la pédagogie est passé », même si la répression n’est pas le but premier de la Pulizza Verde. Pour le président de la CAB : « Il y a des comportements qui sont inacceptables, on est passé 20 fois voir les personnes, ça ne suffit pas. On espère que les choses rentreront dans l’ordre, compter sur chacun, professionnels et particuliers. »

Cette Pulizza Verde  est appelée à évoluer dans le temps, a expliqué Louis Pozzo di Borgo : « à augmenter en effectif mais d’abord, c’est de faire rentrer les choses dans l’ordre et puis des missions d’information et de formation. »
La « Pulizza Verde » de la Communauté d’Agglomération de Bastia est distincte de la brigade verte mise en place par la mairie de Bastia.




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