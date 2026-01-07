Jacquemus sublime L’Île-Rousse, le défilé du bonheur entre mer, lumière et émotion

Texte et Photos Maria-Serena Volpei-Aliotti

Sous un soleil éclatant, face à la Méditerranée et aux cœur de ces reliefs si chers à la Balagne, L’Île-Rousse a vécu un moment suspendu. Plus qu’un simple défilé de mode, Simon Jacquemus a offert une véritable déclaration d’amour à la Corse, transformant les hauteurs de la cité paoline en un théâtre à ciel ouvert où la beauté semblait omniprésente.Dès l’arrivée des invités, l’atmosphère était saisissante. Installés sous de grands parasols blancs, éventails à la main pour se protéger de la chaleur, journalistes, acheteurs, créateurs de contenu et personnalités du monde de la mode profitaient d’un panorama exceptionnel. En contrebas, la mer scintillait tandis que les montagnes dessinaient un décor spectaculaire, offrant à ce rendez-vous une dimension presque irréelle.Loin des podiums traditionnels, le défilé s’est fondu dans le paysage. Les mannequins apparaissaient au détour du chemin, comme surgissant naturellement du maquis, avançant avec élégance dans une mise en scène d’une grande sobriété où chaque silhouette semblait dialoguer avec la lumière corse.Les créations, fidèles à l’univers de Simon Jacquemus, mêlaient minimalisme, sensualité et volumes sculpturaux. Blanc immaculé, noir profond, rouge flamboyant, jaune solaire ou encore bleu ciel répondaient aux couleurs de la Méditerranée. Les matières légères dansaient au gré de la brise, donnant parfois l’impression que les vêtements flottaient au-dessus du sol.Ce qui frappait surtout, c’était le sourire des invités. Loin du caractère parfois très fermé de certains grands rendez-vous de la mode, l’ambiance se voulait chaleureuse, détendue et profondément bienveillante. Les conversations se mêlaient aux éclats de rire, chacun profitant pleinement de cet instant hors du temps.Parmi les instants les plus touchants de cette journée, la présence de la grand-mère de Simon, Porte Jacquemus a profondément ému les invités. Figure discrète mais essentielle dans l’univers du créateur, elle incarnait ce lien intime que Jacquemus entretient avec sa famille et ses racines. Son arrivée a suscité de nombreux regards attendris et rappelé que, derrière le succès international de la maison, demeure une histoire profondément humaine. Un moment d’émotion sincère qui résume à lui seul l’esprit de cette collection baptisée « Le bonheur », celui de partager, de transmettre et de célébrer les siens.Le créateur, lui, n’a jamais cherché à se mettre en retrait derrière son œuvre. Disponible, souriant et d’une grande simplicité, Simon Jacquemus a multiplié les échanges avec les habitants, les équipes locales, les invités et les journalistes. Une proximité qui contraste avec l’image parfois inaccessible de la haute couture et qui a été largement saluée par ceux présents sur place.Le public réunissait un impressionnant mélange de personnalités venues des quatre coins du monde. Aux côtés des figures internationales de la mode, de nombreux invités corses avaient également répondu présents, témoignant de l’attachement du créateur au territoire et de sa volonté d’inscrire cet événement dans son environnement local plutôt que de simplement y poser ses valises le temps d’une journée.Au-delà de la mode, c’est toute une destination qui s’est retrouvée sous les projecteurs. Les images de ce décor exceptionnel feront le tour du monde et offriront à L’Île-Rousse, à la Balagne et plus largement à la Corse une visibilité exceptionnelle. Rarement un événement aura autant mis en valeur la puissance des paysages insulaires tout en respectant leur identité.Pendant quelques heures, la mode est devenue un langage universel capable de réunir habitants, professionnels, visiteurs et passionnés dans un même élan. Une parenthèse de beauté, de lumière et d’émotion qui laissera durablement son empreinte.Car au fond, ce défilé n’était pas seulement une présentation de collection. C’était une célébration de la joie, du partage et de l’art de vivre méditerranéen. Un véritable défilé du bonheur, dont L’Île-Rousse et toute la Corse peuvent aujourd’hui être fières.A felicità di a Corsica spartuta in u mondu sanu.