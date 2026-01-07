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Bastia - Stationné sur un trottoir, il finit en prison après la découverte de drogue dans sa voiture


La rédaction le Lundi 29 Juin 2026 à 17:05

Un stationnement gênant a conduit à une interpellation et à une condamnation à 18 mois de prison à Bastia.



Bastia - Stationné sur un trottoir, il finit en prison après la découverte de drogue dans sa voiture
Le 20 juin, un équipage de la Police nationale a remarqué un véhicule garé sur un trottoir. Lors du contrôle, les fonctionnaires ont constaté que le véhicule circulait sans assurance. Le conducteur a également été soumis à un dépistage qui s'est révélé positif à la cocaïne.
La fouille du véhicule, menée avec l'appui d'un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, a permis la découverte de 60 grammes de cocaïne conditionnés ainsi que de 10 grammes de cannabis.
Placée en garde à vue, la personne interpellée a ensuite été déférée devant le parquet de Bastia. Jugé en comparution immédiate, le prévenu a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois assortis d'un sursis.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la Police nationale de la Haute-Corse rappelle ainsi qu'un simple contrôle routier peut révéler des infractions bien plus graves et conduire à une condamnation pénale.
 




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