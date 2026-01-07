La Cour administrative d'appel confirme que la croix de Quasquara est illégale

MP le Lundi 29 Juin 2026 à 13:17

Dans un jugement daté du 26 juin, l a Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation de la décision du maire de Quasquara de maintenir la croix érigée à l'entrée du village. La juridiction estime qu'il ne s'agit pas du remplacement d'un ancien calvaire mais bien de l'installation d'un nouvel emblème religieux sur un emplacement public, en violation de la loi de 1905.