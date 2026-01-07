Air Corsica inaugure sa liaison Munich-Calvi, une nouvelle porte d'entrée allemande vers la Balagne

Munich - Calvi : départ à 15 h, arrivée à 16 h 20 (1 h 20 de vol).

Calvi - Munich : départ à 17 h 20, arrivée à 18 h 45 (1 h 20 de vol).

Le premier vol Air Corsica reliant Munich à Calvi s'est posé ce dimanche 28 juin à 16 h 20 sur le tarmac de l'aéroport Calvi-Sainte-Catherine. Pour marquer cette inauguration, l'équipage a été accueilli par Pierre Negretti, président de la commission Balagne de l'EPCIC, Pierre-François Novella, directeur des concessions aéroportuaires, et Olivier Delprat, directeur de la société d'assistance Casavia.Malgré une escale de courte durée, ce premier rendez-vous a permis de célébrer l'ouverture de cette nouvelle liaison, appelée à renforcer les échanges entre la Balagne et le sud de l'Allemagne.Une liaison directe avec un marché stratégiqueAprès l'ouverture de la ligne vers Charleroi, en Belgique, Munich devient la deuxième destination européenne desservie par Air Corsica au départ de Calvi. Cette liaison vise à faciliter l'accès des visiteurs allemands à la Balagne, l'Allemagne figurant parmi les marchés touristiques prioritaires pour la Corse.Les habitants de Balagne bénéficient également d'une nouvelle possibilité de rejoindre directement la capitale bavaroise, l'une des métropoles les plus attractives d'Europe, réputée pour son patrimoine architectural, ses musées, ses grands espaces verts et sa culture.Un vol hebdomadaire tout l'étéLa ligne sera assurée chaque dimanche, du 28 juin au 13 septembre 2026, avec un Airbus A320 de 180 places.Au total, 4 332 sièges seront proposés sur l'ensemble de la saison estivale.Les horaires sont les suivants :Avec cette nouvelle desserte, Air Corsica poursuit le développement de son réseau international au départ de Calvi et contribue à renforcer l'attractivité touristique de la Balagne auprès de la clientèle allemande.