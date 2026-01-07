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Que s'est-il passé vendredi soir entre Folelli et la plaine orientale ?


La rédaction le Dimanche 28 Juin 2026 à 23:02

Selon un témoignage largement relayé sur les réseaux sociaux, une femme disparue vendredi soir à Folelli aurait été retrouvée plusieurs heures plus tard dans un état très grave sur une propriété de la commune.



Que s'est-il passé vendredi soir entre Folelli et la plaine orientale ?
Le récit évoque notamment une disparition inquiétante, une localisation inexpliquée de son téléphone portable et une découverte au petit matin par les forces de l'ordre. La victime, hospitalisée, aurait livré des souvenirs fragmentaires faisant état d'un possible enlèvement.
À ce stade, ces éléments n'ont pas été confirmés officiellement et devront être vérifiés par une éventuelle enquête.
 




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