Que s'est-il passé vendredi soir entre Folelli et la plaine orientale ?

Le récit évoque notamment une disparition inquiétante, une localisation inexpliquée de son téléphone portable et une découverte au petit matin par les forces de l'ordre. La victime, hospitalisée, aurait livré des souvenirs fragmentaires faisant état d'un possible enlèvement.
À ce stade, ces éléments n'ont pas été confirmés officiellement et devront être vérifiés par une éventuelle enquête.
À ce stade, ces éléments n'ont pas été confirmés officiellement et devront être vérifiés par une éventuelle enquête.
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