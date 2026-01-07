L'abbé Pierre Pinelli célèbre cinquante années de sacerdoce à Maratu

De Santa-Maria-Siché à la cathédrale Sainte-Marie à Bastia en passant par Sartène et le Cap Corse, pendant près d'une cinquantaine d'années, le père Pierre Pinelli a été l'homme de foi des villages.
Discuter avec les gens, aller vers eux, cela a toujours été dans l’ADN du père Pinelli. Et des fidèles, il en a rencontré durant ses 50 ans en tant qu’homme d’Église. Après son ordination en 1976 à la cathédrale d’Ajaccio, le père Pinelli, originaire de Rosazia dans le Cruzzini (Corse-du-Sud), a d’abord rejoint Petreto-Bicchisano. De cette période, un évènement le marquera, le crash d’un avion yougoslave dans les montagnes de Petreto-Bicchisano faisant 180 victimes. .
Ensuite, direction Sartène pendant trois petites années, une étape avant de migrer en Haute-Corse. Il part d’abord à la rencontre des Balanins, où il officiera pendant 16 ans à Calvi puis il continuera sa route vers le Nord en rejoignant le Cap Corse notamment Luri ou Lavasina, où il deviendra même recteur du sanctuaire. La dernière étape de son tour de Corse, la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, qu’il a rejoint le 11 septembre 2016 et qu’il a quittée comme un heureux hasard du calendrier, lors d’une dernière messe le 11 septembre 2022.
C'est un peu tout cela qu'il a rappelé ce dimanche à Maratu, non sans évoquer le 22 août prochain et son jubilé à Rosazia où il né le 15 novembre 1947… Un événement qui promet d'être encore un grand moment de foi !
Discuter avec les gens, aller vers eux, cela a toujours été dans l’ADN du père Pinelli. Et des fidèles, il en a rencontré durant ses 50 ans en tant qu’homme d’Église. Après son ordination en 1976 à la cathédrale d’Ajaccio, le père Pinelli, originaire de Rosazia dans le Cruzzini (Corse-du-Sud), a d’abord rejoint Petreto-Bicchisano. De cette période, un évènement le marquera, le crash d’un avion yougoslave dans les montagnes de Petreto-Bicchisano faisant 180 victimes. .
Ensuite, direction Sartène pendant trois petites années, une étape avant de migrer en Haute-Corse. Il part d’abord à la rencontre des Balanins, où il officiera pendant 16 ans à Calvi puis il continuera sa route vers le Nord en rejoignant le Cap Corse notamment Luri ou Lavasina, où il deviendra même recteur du sanctuaire. La dernière étape de son tour de Corse, la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, qu’il a rejoint le 11 septembre 2016 et qu’il a quittée comme un heureux hasard du calendrier, lors d’une dernière messe le 11 septembre 2022.
C'est un peu tout cela qu'il a rappelé ce dimanche à Maratu, non sans évoquer le 22 août prochain et son jubilé à Rosazia où il né le 15 novembre 1947… Un événement qui promet d'être encore un grand moment de foi !
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