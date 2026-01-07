L'abbé Pierre Pinelli célèbre cinquante années de sacerdoce à Maratu

De Santa-Maria-Siché à la cathédrale Sainte-Marie à Bastia en passant par Sartène et le Cap Corse, pendant près d'une cinquantaine d'années, le père Pierre Pinelli a été l'homme de foi des villages.

Discuter avec les gens, aller vers eux, cela a toujours été dans l’ADN du père Pinelli . Et des fidèles, il en a rencontré durant ses 50 ans en tant qu’homme d’ Église . Après son ordination en 1976 à la cathédrale d’Ajaccio, le père Pinelli , originaire de Rosazia dans le Cruzzini (Corse-du-Sud), a d’abord rejoint Petreto-Bicchisano . De cette période, un évènement le marquera, le crash d’un avion yougoslave dans les montagnes de Petreto-Bicchisano faisant 180 victimes. .



Ensuite, d irection Sartène pendan t trois petites années, une étape avant de migrer en Haute-Corse. Il part d’abord à la rencontre des Balanins , où il officiera pendant 16 ans à Calvi puis il continuera sa route vers le Nord en rejoignant le Cap Corse notamment Luri ou Lavasina , où il deviendra même recteur du sanctuaire . La dernière étape de son tour de Corse , la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, qu’il a rejoint le 11 septembre 2016 et qu’il a quittée comme un heureux hasard du calendrier, lors d’une dernière messe le 11 septembre 2022.



C'est un peu tout cela qu'il a rappelé ce dimanche à Maratu, non sans évoquer le 22 août prochain et son jubilé à Rosazia où il né le 15 novembre 1947… Un événement qui promet d'être encore un grand moment de foi !