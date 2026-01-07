Pietrosella rend hommage à Jean-Gérard Muzi en donnant son nom à une salle de la nouvelle mairie

L'émotion était au rendez-vous ce samedi 27 juin à Pietrosella. La commune a officiellement inauguré l'« Espace Jean-Gérard Muzi », un lieu installé au sein de la nouvelle mairie du village et baptisé en hommage à celui qui fut l'un des artisans du développement communal durant plus de deux décennies.





Adjoint au maire de 1999 à 2022, Jean-Gérard Muzi a consacré une grande partie de sa vie à l'action publique locale. Très attaché à son village, il s'est investi dans de nombreux dossiers structurants, mettant sa connaissance du territoire et son sens du service au profit de l'intérêt général.

Entourée de la famille de Jean-Gérard Muzi, la cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux élus, de représentants des institutions partenaires et d'habitants venus témoigner de leur attachement à celui qui a durablement marqué la vie municipale.





En dévoilant la plaque donnant son nom à la salle du conseil municipal, la municipalité a souhaité inscrire dans la durée le souvenir d'un homme dont l'engagement a accompagné plusieurs étapes importantes du développement de Pietrosella. Dans son allocution, le maire Jean-Baptiste Luccioni a salué « un élu profondément investi », rappelant le rôle déterminant joué par son ancien adjoint dans la concrétisation de nombreux projets au service de la commune.





Cette inauguration est intervenue au cours d'une matinée également consacrée à la réception des travaux de réhabilitation des bâtisses communales réalisés dans le cadre du dispositif « Una Casa per Tutti », illustrant la volonté de la municipalité de poursuivre la valorisation du patrimoine communal.

La cérémonie s'est achevée autour d'un moment de convivialité, permettant aux participants d'évoquer leurs souvenirs et de rendre un dernier hommage à un homme dont l'action continue de laisser son empreinte sur la commune.