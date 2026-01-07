Levie - Après l'agression du presbytère, un vaste élan de solidarité autour du père Pierre Pio



Le village de Levie reste marqué par les événements survenus dans la nuit de vendredi à samedi. Le père Pierre Pio a dénoncé sur les réseaux sociaux une agression dont il affirme avoir été victime au presbytère.

Selon son témoignage, trois jeunes, qu'il indique ne pas être originaires de la commune, se sont présentés à plusieurs reprises devant son logement et ont tenté d'en défoncer la porte à coups de pied. « Ils sont revenus trois fois », écrit le prêtre, expliquant avoir failli interpeller l'un d'eux avant que celui-ci ne prenne la fuite.

Dans son message, le curé estime que cet épisode intervient dans un contexte de dégradations plus larges, évoquant notamment plusieurs véhicules incendiés et d'autres actes de vandalisme récemment commis dans le secteur. Il exprime également son inquiétude face à ce qu'il considère comme une perte des repères et un affaiblissement de la cohésion sociale au sein du village.





La mairie condamne les faits

Au lendemain de ces événements, Julien Pedinielli, le maire, et la municipalité de Levie ont publié un communiqué condamnant « avec la plus grande fermeté les actes d'intimidation et de dégradation qui ont visé notre curé au presbytère ».

La commune a apporté son « total soutien » au père Pierre Pio tout en rappelant qu'« il serait injuste d'assimiler l'ensemble de la jeunesse levianaise aux agissements de quelques personnes ». Elle appelle chacun « à faire preuve de responsabilité et de retenue » afin que de tels faits ne se reproduisent plus et invite l'ensemble des habitants à privilégier « l'apaisement, le dialogue et la sérénité ».





Une messe sous le signe de la solidarité

Ce dimanche, la célébration dominicale a pris une dimension particulière. De nombreuses personnes ont tenu à manifester leur soutien au prêtre.

L'Église de Corse était représentée par son évêque, les paroissiens de l'Alta Rocca, la confrérie San Francescu, de nombreux élus du territoire ainsi que des représentants de la Collectivité de Corse avaient également fait le déplacement ou adressé des messages de soutien au père Pierre Pio.

Cette présence remarquée a transformé la célébration en un moment de communion et de solidarité, au-delà de la seule communauté paroissiale.

Très ému par cet élan, le père Pierre Pio a tenu à remercier personnellement les personnes présentes. À l'issue de la messe, il a convié l'ensemble des participants à partager le verre de l'amitié, offrant un moment d'échange et de fraternité après plusieurs jours particulièrement éprouvants.

Cette mobilisation témoigne de la volonté des habitants, des responsables religieux et des élus de réaffirmer leur attachement aux valeurs de respect, de paix et de cohésion qui fondent la vie de la commune.

À ce stade, aucune communication officielle des services de gendarmerie ou du parquet n'est venue préciser les suites judiciaires de cette affaire.