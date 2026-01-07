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I Baroni Games : quand les Porto-Vecchiais transpirent dans le rire et la macagna


le Samedi 27 Juin 2026 à 16:17

Il fallait avoir de l’énergie, et surtout bien s’hydrater. Ce samedi, la deuxième édition des I Baroni Games a investi Portivechju pour une journée placée sous de la bonne humeur olympique et macagnesque. Participants et spectateurs ont dû composer avec une forte chaleur, sans que l’ambiance ne retombe.



Le marcel, c'était la tenue adéquate pour aborder ces I Baroni Games dans de bonnes conditions avec cette canicule (la bouée licorne, en revanche on est moins sûr).
Le marcel, c'était la tenue adéquate pour aborder ces I Baroni Games dans de bonnes conditions avec cette canicule (la bouée licorne, en revanche on est moins sûr).
Dans les rues, en ville, les éventails étaient nombreux à apparaître au fil de la journée pour tenter de se donner quelques bouffées d’air. L’organisation avait anticipé ces températures élevées en distribuant des bouteilles d’eau aux participants, indispensables pour tenir le rythme des différentes épreuves.

Car les concurrents n’ont pas chômé. Entre deux éclats de rire, les équipes se sont affrontées dans des défis où l’adresse, la rapidité et surtout l’autodérision étaient mises à l’épreuve. La descente de brouettes « A Falata in Carretta » a notamment offert son lot de scènes insolites, avec des participants tentant de dompter leurs engins parfois plus spectaculaires qu’efficaces.

 

La chaleur aidant, c'est en slip que certains se sont élancés sur le ventriglisse !
La chaleur aidant, c'est en slip que certains se sont élancés sur le ventriglisse !
En parallèle, le ventriglisse installé pour l’occasion près de la mairie a rapidement trouvé son public. Les enfants ont été les premiers à profiter de cette piste rafraîchissante, mais certains adultes aussi, n’hésitant pas à se lancer... en slip !

Entre les épreuves sportives, les défis collectifs et les moments plus décalés, l’esprit des I Baroni Games était bien là : une compétition où le classement compte moins que le plaisir de participer… mais qui compte quand même !




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