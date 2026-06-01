Portivechju : I Baroni Games reviennent le 27 juin, dans le rire et la macagna

Créée en 2010 par de jeunes Porto-Vecchiais désireux de faire vivre leur ville, l'associu I Baroni s'est progressivement imposée comme un acteur incontournable de la vie festive locale. Du carnaval en passant par le Carruleddu ou le loto, elle a multiplié les initiatives destinées à réunir les Porto-Vecchiais autour de mémorables moments de partage conviviaux et loufoques. L'an dernier, à l'occasion de son quinzième anniversaire, elle ajoutait une nouvelle corde à son arc avec la création des I Baroni Games.
Le principe ? Des olympiades « à l'usu nosciu », inspirées à la fois des jeux populaires qui rythmaient autrefois les fêtes de village et de l'esprit bon enfant d'Intervilles. Une formule qui avait séduit participants et spectateurs lors de sa première édition l’an dernier et qui revient ce 27 juin avec des ambitions intactes. Pas moins de 26 équipes, représentant près de 200 participants, sont attendues dans les rues et sur les places, en ville. Tout au long de la journée, ces concurrents devront se départager à travers sept épreuves imaginées par des esprits inventifs et décalés.
Au programme figure notamment « A Falata in Carretta », une descente de brouettes customisées sur le cours Napoléon, héritière du Carruleddu. Les concurrents devront également faire appel à leurs connaissances lors du « Quizonu di Fabien le Perse », organisé sur le toit du Bastion de France, ou encore à leurs qualités physiques dans « L'Hay Rox di u Borgu », une course mêlant vitesse et endurance dans les ruelles du centre ancien.
Hot-dogs nustrali
Le spectacle devrait aussi être au rendez-vous avec « A Slitta Tambara », un ventriglisse géant installé place du Monument aux morts, tandis que les plus gourmands tenteront leur chance lors du « Tichjonu di l'Orriu », un concours de dégustation de hot-dogs nustrali. S'ajoutent « L'Acqua Cup », une épreuve collective où l'eau sera omniprésente, ainsi qu'un grand blind test, « Di foli in canzoni », qui réunira l'ensemble des équipes pour une ultime confrontation musicale.
Au-delà de cette ode au second degré, les organisateurs entendent célébrer le saint patron de la ville, investir les espaces publics du centre historique et offrir un rendez-vous intergénérationnel où la langue corse occupe une place centrale. Les intitulés des épreuves, les animations et l'ambiance générale ont ainsi été pensés pour inscrire pleinement l'événement dans son environnement culturel.
I Baroni Games, le samedi 27 juin dans les rues de Portivechju. Accès libre. Le programme ainsi que le déroulé de la journée sont à retrouver ici.
Le principe ? Des olympiades « à l'usu nosciu », inspirées à la fois des jeux populaires qui rythmaient autrefois les fêtes de village et de l'esprit bon enfant d'Intervilles. Une formule qui avait séduit participants et spectateurs lors de sa première édition l’an dernier et qui revient ce 27 juin avec des ambitions intactes. Pas moins de 26 équipes, représentant près de 200 participants, sont attendues dans les rues et sur les places, en ville. Tout au long de la journée, ces concurrents devront se départager à travers sept épreuves imaginées par des esprits inventifs et décalés.
Au programme figure notamment « A Falata in Carretta », une descente de brouettes customisées sur le cours Napoléon, héritière du Carruleddu. Les concurrents devront également faire appel à leurs connaissances lors du « Quizonu di Fabien le Perse », organisé sur le toit du Bastion de France, ou encore à leurs qualités physiques dans « L'Hay Rox di u Borgu », une course mêlant vitesse et endurance dans les ruelles du centre ancien.
Hot-dogs nustrali
Le spectacle devrait aussi être au rendez-vous avec « A Slitta Tambara », un ventriglisse géant installé place du Monument aux morts, tandis que les plus gourmands tenteront leur chance lors du « Tichjonu di l'Orriu », un concours de dégustation de hot-dogs nustrali. S'ajoutent « L'Acqua Cup », une épreuve collective où l'eau sera omniprésente, ainsi qu'un grand blind test, « Di foli in canzoni », qui réunira l'ensemble des équipes pour une ultime confrontation musicale.
Au-delà de cette ode au second degré, les organisateurs entendent célébrer le saint patron de la ville, investir les espaces publics du centre historique et offrir un rendez-vous intergénérationnel où la langue corse occupe une place centrale. Les intitulés des épreuves, les animations et l'ambiance générale ont ainsi été pensés pour inscrire pleinement l'événement dans son environnement culturel.
I Baroni Games, le samedi 27 juin dans les rues de Portivechju. Accès libre. Le programme ainsi que le déroulé de la journée sont à retrouver ici.
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