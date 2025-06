Le 22 juin à Portivechju, l’associu Baroni organise les premiers JO de la macagna

Ghjacumu Antonu Robin le reconnaît, « on a loupé le coche l’an dernier avec les Jeux Olympiques ». Pourtant, ces I Baroni Games, « on les avait en tête depuis un moment », assure le président d’I Baroni, l’association « qui a réveillé la jeunesse porto-vecchiaise et qui a permis à la ville de se réveiller avec elle », salue le maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini. Mais voilà, les JO parisiens ne se sont pas faits en un jour et il fallait laisser à leurs équivalents porto-vecchiais le temps nécessaire pour mûrir.Ce temps est venu, « avec l’arrivée des minots, cette génération de lycéens de Portivechju qui est là aujourd’hui, prête à prendre la relève », poursuit Ghjacumu Antonu Robin. Fondé en 2010, l’associu I Baroni a notamment fait renaître en 2013 le carnaval de Portivechju, et organisé en 2015, la première édition du Carruleddu Championship, cette course de caisse à savons loufoque et spectaculaire qui a pu rassembler, dans ses meilleurs années , plus de 6 000 personnes dans les rues de la ville. Mais l’an dernier, le Carruleddu en a eu un peu moins sous le capot : « On avait senti une petite baisse de participation », confie le président d’I Baroni. Après concertation auprès des membres du bureau et de la centaine de bénévoles qui gravitent autour de l’associu, décision a été prise de remplacer le Carruleddu par I Baroni Games.Les plus anciens se souviendront que, jusque dans les années 70, Portivechju était friand de jeux festifs lors de la Saint-Jean, du type course de garçons de café ou course en sacs. Mais comme le carnaval, cette tradition avait fini par disparaître. « Saint Jean-Baptiste ne se fêtait plus, ni d’un point de vue religieux, ni d’un point de vue populaire, constate Ghjacumu Antonu Robin. On a voulu renouer avec ces moments symboliques en faisant nôtre cet esprit de fête populaire, avec beaucoup de macagna, qui investira de nouveau le centre-ville. »Et ce dimanche 22 juin, les rues du centre-ville seront bouclées dès 6 heures du matin. « On est très heureux de déranger le coeur de ville, assume Jean-Christophe Angelini. I Baroni sont faits pour bousculer, en plus de leur capacité à innover. » Ces Jeux Olympiques de la macagna mettront aux prises 26 équipes, rapidement constituées par plus de 200 Porto-Vecchiais qui se sont regroupés entre amis, par entreprise ou par village, dans un bon esprit de clocher. « On a été victimes de notre succès, et à un moment, on a dû clôturer les inscriptions », s’en réjouit Ghjacumu Antonu Robin. Le 22 juin, il sera donc impossible de s’inscrire en dernière minute, mais ce n’était pas le but, car I Baroni Games, ça se prépare un minimum, autant dans le choix de son totem (un animal emblématique de la Corse) que dans sa tonalité macagnesque et dans son art du déguisement.Les touristes sont invités à savourer le spectacle, mais les acteurs d’I Baroni Games, ce seront les Porto-Vecchiais. Deux fan zones seront installées dans le centre-ville de Portivechju, avec écrans géants, où seront retransmises les sept épreuves. Sept, comme autant d’épis de blé qui sont traditionnellement distribués durant la Saint-Jean aux Porto-Vecchiais. Le Carruleddu n’a pas disparu du paysage festif, puisque la descente déjantée en caisse à savon dans les rues de la ville constituera la première épreuve des I Baroni Games. Il y aura ensuite le quiz de culture générale de « Fab Fouras », une course de garçons de café, un ventriglisse géant, un concours du plus gros mangeur de hot-dogs, un crossfit et un blind-test. Les demi-finalistes s’affronteront ensuite dans un duel de poutre à coups de cotons-tiges géants. Et en finale, ça se jouera au tir à la corde.La ville de Portivechju participera financièrement à l’organisation de l’évènément, qui coûtera « 50 000€, soit la moitié du budget de l’associu », précise Ghjacumu Antonu Robin. Or, l’événement est gratuit, que l’on y prenne part en tant qu’acteur ou en tant que spectateur. I Baroni comptera sur les ventes réalisées le jour J (petite restauration, T-Shirts…) et sur les dons qu’elle perçoit auprès des entreprises ou des habitants et qui lui permettent d’espérer pouvoir organiser chaque année cet événement festif et ludique, placé sous le patronage de Saint Jean-Baptiste et de la macagna.