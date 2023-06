Le Carruleddu championship s’élance dimanche à Porto-Vecchio

Placée sous le signe du rire, de la bonne humeur et de la convivialité, l’accueil des participants se fera à partir de 9h en centre ville et la manifestation se clôturera vers 19h avec la traditionnelle remise des prix. Ne pas louper à 14h au départ la bénédiction de la course et le passage de la « Safety Carruleddu Car » avec son lot de cadeaux et de goodies à distribuer au public. À noter également cette année, la mise en place d’un parc de jeux pour les enfants (à l’école Joseph Pietri) et l’organisation d’un concert gratuit sur la place à l’heure du déjeuner.La promotion de la langue corse sera aussi de la partie durant cette manifestation. C’est en tout cas le souhait de l’association et de son président Ghjacumu Antonu Robin. « L'occasion pour nous, à travers ce nouvel événement de rue qui met en avant l'usage de la langue corse comme matrice commune, de rappeler combien nous sommes attachés à notre ville, à sa culture, à sa jeunesse, à son caractère vivant et festif ».La journée commencera dès 9h du matin au centre-ville de Porto-Vecchio, avant de se finir à 18h avec la remise des prix. Les inscriptions sont possibles jusqu'à vendredi 9 juin à 23h59, directement sur le site de l'événement.