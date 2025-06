I Baroni Games : la macagna a envahi les rues de Portivechju ce dimanche

« On est là pour gagner. On va les saucissonner ! » Il est bientôt 15 h 30 en ville. Arthur et Baptiste s’apprêtent à pousser le carruleddu dans lequel vont s’installer d’autres membres de leur équipe U Porcu Prisuttu Gang, alignée au départ de cette première édition des I Baroni Games . Tous travaillent à la clinique de l’Ospedale. Ce qui leur a pris le plus de temps ? Décorer leur carruleddu. L’entraînement ? Pas d’entraînement : « On marche au mental, au saucisson et à la Pietra », revendiquent les deux collègues, oreilles de cochon sur la tête, sans préciser s’ils appliquent la même recette quand ils s’occupent des patients à la clinique.