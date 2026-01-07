Philosophie - Une 3e édition de la coupe de Bastia qui n’a pas fait illusion

On fait dire de beaucoup de choses au temps ! Le temps des amours, le temps des fleurs, le temps est assassin, le temps des cerises, le temps qui court, le temps, le temps, le temps et rien d'autre… Le temps façonne nos vies, influence nos émotions, façonne nos souvenirs. Le temps, concept aussi universel que personnel, a fasciné de nombreux écrivains, philosophes et penseurs à travers les siècles. Le dernier en date, le philosophe bastiais Christophe di Caro, organisateur des cafés-philo, grand maître de cette cérémonie, de cette lutte verbale, dans l’arène du Fort Lacroix transformée pour l'occasion en ring littéraire.

Dans le coin bleu, l’équipe de la médiathèque du centre-ville autour de son capitaine Ange Ramses : Dorina Muresan, Martin Spinosi, Toussaint Nicolai, Philippe Lazarini, Sylver Miralez, et le tout jeune Marc-Antoine Leonelli.

Dans le coin rouge, la formation de la médiathèque Barberine Duriani du centre culturel l’Alb’Oru : Sébastien Rouch, le capitaine, Paul-Antoine Geronimi, Samara Mazzieri, Charles-François Spinosi, Juliette Broquard Baldassari, Arnaud Savelli et Jean-Christophe Gasser.

Et sans perdre de … temps, Christophe di Caro donne le thème : « Le temps est-il illusion ? »

Les orateurs défilent devant le public et le jury, composé d’Isabelle Rachel Casta, professeure agrégée de lettres, philosophe et autrice, Nadège Angélique Gragnani, représentante des médiathèques de la ville, comédienne et Philippe Jammes, de CNI.



A l’issue de la joute seront décernés : Prix du public pour la meilleure équipe, prix du jury pour la meilleure équipe, prix du jury pour le meilleur orateur et prix junior. Public et jury devant donner leur note en fonction de quatre critères d’évaluation :écouter sans s’effacer, échanger sans s’imposer, construire un raisonnement avec son équipe et l’équipe adverse et saisir une pensée différente de la sienne, l’apprécier, et construire !





Les 14 candidats disposaient de 2 minutes pour exposer leurs réflexions sur ce thème du Temps est-il illusion avec ensuite un ping-pong verbal de 45 minutes entre eux. Si certains se montraient à l’aise devant le pupitre, d’autres bafouillaient, perdaient le fil de leur discours. Mais l’ensemble était très intéressant, le temps étant décliné dans tous ses sens avec des références aux grands philosophes du passé et contemporains. L’illusion aussi, qu’est-ce qu’une illusion ?





Quand le gong sonna la fin du …. temps imparti aux argumentations, le public vota, le jury délibéra. De l’urne sortit une courte avance pour les rouges, le jury lui aussi mis, de très peu, l’équipe rouge devant, lui remettant le prix Victoria. Le meilleur orateur de la soirée se révéla une meilleure oratrice : Juliette Broquard Baldassari. Quant au prix junior, il fut remis à Samara Mazzieri et Marc-Antoine Leonelli, impossible à départager.





Quant à la réponse à la question « Le temps est-il une illusion » … la physique moderne suggère que le temps pourrait être une illusion. La théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, propose que l'univers soit un bloc statique à quatre dimensions contenant simultanément l'espace et le temps, sans « maintenant » particulier…. Mais au fait Christophe di Caro, « Le temps est-il physique ? » … Vous avez 4 heures !

