Bateau en feu dans le golfe d'Ajaccio : deux plaisanciers et leur chien sauvés au large de Pietrosella

Une intervention de secours s'est déroulée ce samedi matin dans le golfe d'Ajaccio après l'incendie d'un semi-rigide de 8 mètres naviguant au large de la pointe de la Castagna.

Peu après 7 heures, alors que l'embarcation était en mer avec un couple et leur chien à bord, un feu s'est déclaré dans la partie moteur. L'évolution très rapide du sinistre a contraint les occupants à quitter le bateau et à se mettre à l'eau pour échapper aux flammes.

Des pêcheurs présents dans le secteur sont intervenus les premiers pour récupérer les deux plaisanciers et leur animal. Les rescapés ont ensuite été pris en charge par une vedette de la SNSM d'Ajaccio, arrivée sur zone avec six sauveteurs, avant d'être ramenés jusqu'au port de Pietrosella.

À leur arrivée à quai, un véhicule de secours était en attente. Souffrant principalement du choc provoqué par l'événement et après avoir respiré des fumées, les deux plaisanciers ont été conduits au centre hospitalier d'Ajaccio afin d'y subir des examens. Leur état de santé n'inspirait pas d'inquiétude.

Les premières constatations orientent vers une défaillance mécanique. Après avoir remarqué un fonctionnement anormal du moteur, les occupants auraient ouvert le capot pour en rechercher la cause. C'est à ce moment-là qu'un violent départ de feu se serait produit, rendant toute tentative d'intervention impossible et les obligeant à abandonner immédiatement l'embarcation.