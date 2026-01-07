A màghjina - L'acqua turchina di u lavu Bastani
À 2 089 mètres d'altitude, le lac Bastani offre un spectacle saisissant au pied du Monte Renosu. Entouré de sommets granitiques où persistent encore d'importants névés en ce début d'été, ce joyau de la montagne corse récompense les randonneurs par un panorama d'une rare beauté, entre eau limpide, silence et haute montagne
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