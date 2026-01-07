Swimrun à Tolla : 200 sportifs attendus à Tolla pour promouvoir le sport d'entreprise et le bien-être au travail

À l'heure où les températures grimpent sur l'île, les sportifs en quête de fraîcheur ont rendez-vous au lac de Tolla. Situé à près de 550 mètres d'altitude, ce site naturel accueillera dimanche la première édition du SwimRun de Corse, une discipline encore peu connue du grand public qui alterne des portions de natation en eau libre et de course à pied sans interruption.



Cette épreuve inédite est organisée par la Ligue Corse du Sport d'Entreprise, structure régionale de la Fédération Française du Sport d'Entreprise, avec le soutien d'EDF Corse. Son ambition dépasse largement le simple cadre de la compétition. À travers cette manifestation, les organisateurs souhaitent démontrer que l'activité physique constitue un véritable levier de qualité de vie au travail, de prévention santé et de cohésion entre collaborateurs.



Le principe du SwimRun est volontairement accessible. Aucun équipement spécifique n'est imposé, hormis un maillot de bain et une paire de chaussures de course, permettant ainsi au plus grand nombre de découvrir cette discipline née dans les pays nordiques. Les concurrents enchaîneront plusieurs portions de course et de natation au cœur d'un environnement préservé, entre les rives du lac et les sentiers du maquis corse.



Une discipline accessible à tous



Afin de rendre cette première édition accessible à tous les profils, plusieurs formats sont proposés. Les participants pourront s'engager en solo, en duo ou en relais, sur des parcours de 7 à 14 kilomètres selon leur niveau physique. Les organisateurs ont également prévu une formule "Découverte" destinée aux pratiquants occasionnels, tandis que les sportifs les plus aguerris pourront relever le défi du parcours complet de 14 kilomètres. Ouverte à partir de 16 ans, l'épreuve s'adresse aussi bien aux salariés des grandes entreprises qu'aux artisans, commerçants, professions libérales ou dirigeants de très petites entreprises.



Le succès est déjà au rendez-vous. À quelques jours du départ, 160 concurrents étaient inscrits sur les 200 places disponibles, limite volontairement fixée par la Ligue Corse du Sport d'Entreprise afin de préserver la qualité de l'organisation et le respect du site naturel. Les droits d'inscription varient de 25 euros pour la formule découverte à 60 euros pour les équipes.



Avec pour objectif : le plaisir de partager un défi sportif, de renforcer les liens entre collègues et de promouvoir les valeurs du sport d'entreprise. Cohésion, solidarité, engagement collectif, dépassement de soi, diversité des profils et bien-être par l'activité physique figurent au cœur de cette manifestation, qui s'inscrit dans une démarche plus globale de développement de la qualité de vie au travail.



Partenaire principal de cette première édition, EDF Corse partage cette philosophie en soutenant un événement qui associe performance sportive, santé et ancrage territorial. Pour la Ligue Corse du Sport d'Entreprise, cette première édition marque une nouvelle étape dans le développement des pratiques sportives en milieu professionnel sur l'île, avec l'ambition de faire de ce SwimRun un rendez-vous durable du calendrier sportif insulaire.



La journée se prolongera d'ailleurs dans un esprit résolument convivial. Fidèle aux traditions, l'organisation proposera un spuntinu autour d'un veau à la broche, inclus pour les participants, afin de favoriser les échanges entre sportifs, bénévoles, partenaires et entreprises. Une manière de rappeler que le sport d'entreprise ne se résume pas à la performance, mais constitue aussi un moment de partage et de rencontre appelé à s'installer durablement dans le paysage sportif corse.

