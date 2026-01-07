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U tempu in Corsica


le Samedi 27 Juin 2026 à 07:14

La chaleur résiste avec des températures maximales qui pourront atteindre jusqu'à 37 degrés dans l'extrême-sud. Comme les jours précédents des orages éclatent sur le relief insulaire.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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