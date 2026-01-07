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Prunelli di Fium'Orbu - Un 3e homme mis en examen pour l'incendie d'un hangar agricole


La rédaction avec AFP le Samedi 27 Juin 2026 à 08:20

Un homme de 22 ans, déjà mis en examen et écroué pour une série d'incendies de bateaux à Calvi en 2025, a été mis en examen pour l'incendie d'un hangar agricole en mai 2025 à Prunelli di Fium'Orbu, a indiqué vendredi le procureur de la République de Bastia.



Prunelli di Fium'Orbu - Un 3e homme mis en examen pour l'incendie d'un hangar agricole

"Il a été extrait de maison d'arrêt, présenté à un juge d'instruction sur mandat d'amener et mis en examen du chef d'association de malfaiteurs et destruction par un moyen dangereux en bande organisée", a indiqué à l'AFP le procureur, Jean-Philippe Navarre; confirmant une information de Corse Matin.
Il s'agit de Vincent Cristini, 22 ans, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.
Soupçonné d'être le "commanditaire" de l'incendie du hangar agricole de Charles Sisti, détruit mi-mai 2025 à Prunelli-di-Fium'Orbu il a été placé en détention provisoire", a précisé le procureur.
Depuis mars 2026, il est également mis en examen dans l'enquête sur l'incendie de bateaux et de voitures de location à Calvi en juin 2025, des chefs d'"association de malfaiteurs, de destruction par un moyen dangereux en bande organisée et de complicité de destruction par un moyen dangereux en bande organisée", avait alors précisé le procureur.
Deux autres personnes, ont été mises en examen dans l'enquête sur les bateaux incendiés en mars 2026 et dans l'enquête sur le hangar depuis juin 2025.
Ces faits s'inscrivaient dans une vague d'incendies criminels contre les bateaux de promenade en mer un peu partout en Corse, un secteur touristique lucratif qui attire l'intérêt de la criminalité organisée.




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