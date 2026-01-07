Au large d'Ajaccio, les gendarmes veillent sur la saison estivale

Le soleil est déjà haut dans le ciel ce samedi matin lorsque la vedette de la gendarmerie quitte la base navale d'Aspretto. En cette fin de mois de juin, les températures estivales ont ramené les plaisanciers sur l'eau. Voiliers, semi-rigides, catamarans ou encore jet-skis... le golfe d'Ajaccio retrouve peu à peu son effervescence estivale.



Une période qui marque aussi le début d'une saison particulièrement surveillée pour les gendarmes. « Aujourd'hui, nous menons une opération de sécurité nautique. L'objectif est de contrôler les embarcations de plaisance, de vérifier que les personnes disposent des bons diplômes et du matériel obligatoire, mais surtout de faire de la sensibilisation, explique l'adjudant Rousseau. L'idée est d'éviter les situations à risque avant qu'elles ne se produisent. »



Une vigilance qui s'explique par des chiffres loin d'être anecdotiques. En 2025, le CROSS Méditerranée a coordonné 4 584 opérations de sauvetage ou d'assistance, impliquant 10 188 personnes. Près de 90 personnes ont perdu la vie en mer. La même année, les services de l'État ont réalisé 19 147 contrôles, au cours desquels 4 217 infractions ont été relevées.



Un contrôle en deux étapes



À Ajaccio, quelques minutes après avoir quitté le port, la vedette se porte à hauteur d'un catamaran naviguant tranquillement dans le golfe. À bord, quatre personnes profitent du soleil. Le catamaran ralentit, les militaires montent à bord et le contrôle débute méthodiquement. « Il se fait en deux parties, détaille un second adjudant, Jérémy. D'abord, nous vérifions toute la partie administrative : le permis, les documents du bateau... Ensuite, nous passons au matériel de sécurité. »



Les militaires inspectent alors les équipements obligatoires : gilets de sauvetage, extincteurs ou encore moyens lumineux. « Nous regardons notamment si les gilets sont conformes, s'il y en a suffisamment par rapport au nombre de personnes à bord, mais aussi la date de péremption des extincteurs », précise le gendarme.



Dans la majorité des cas, les plaisanciers sont en règle. « Les contrôles sont globalement positifs, et souvent, s’ils ne le sont pas, ce n’est pas de la négligence. Les gens se laissent simplement dépasser par le temps et oublient, par exemple, qu'un extincteur est périmé depuis quelques mois », temporise l’adjudant.