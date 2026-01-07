Deux interventions en quelques heures pour les sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano

Les sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano ont connu une journée particulièrement chargée vendredi, avec deux interventions menées à quelques heures d'intervalle pour porter assistance à des personnes en difficulté, à terre comme en mer.

La première opération a débuté vers 11 h 30. À la demande du CODIS de Corse-du-Sud, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de l'Entente intercommunale du Valinco (SNS 7012) est intervenu sur la plage du Lido, à Propriano, où une jeune fille de 13 ans venait de faire une lourde chute.

Les sauveteurs en mer, en coordination avec les sapeurs-pompiers du SDIS de Corse-du-Sud, ont rapidement pris en charge l'adolescente. Après avoir reçu les premiers soins sur place, elle a été évacuée vers le centre hospitalier de Sartène afin d'y subir des examens complémentaires.

Quelques heures plus tard, vers 18 heures, une nouvelle alerte était déclenchée. Le CROSS Méditerranée sollicitait cette fois la SNSM pour secourir deux personnes à bord d'un semi-rigide victime d'une avarie dans le secteur de Capu Laurosu. Privée de propulsion, l'embarcation dérivait dangereusement vers les rochers.

Le patrouilleur SNS 7012 est intervenu en urgence pour stopper la dérive et sécuriser les deux occupants. La vedette de sauvetage SNS 235, qui effectuait une sortie de contrôle après une période de maintenance, a été déroutée sur la zone afin de prendre le relais de l'opération.

Les deux plaisanciers ont pu être pris en charge sans encombre et leur embarcation a été remorquée jusqu'au port de plaisance de Propriano. Ces deux interventions illustrent une nouvelle fois la forte mobilisation des bénévoles de la SNSM, particulièrement sollicités en ce début de saison estivale, où l'augmentation de la fréquentation des plages et du trafic maritime entraîne une hausse des opérations de secours.