Bustanicu - Des abreuvoirs en montagne pour les animaux

Certes, il existe quelques fontaines fonctionnant sur les hauteurs de Bustanicu, dans le Boziu. Mais avec le changement climatique et pour le bien être des animaux, le maire de la commune, Pierre Taddei, a imaginé que ces eaux qui s’infiltraient simplement dans le sol en créant de véritables mares boueuses, pourraient être utilisées à bon escient pour abreuver les animaux se trouvant sur les zones d’estives.





« J’ai donc pensé qu’il était important de créer un abreuvoir doté d’un système de flotteur devant servir aux animaux. Ainsi, le bassin d’une dimension de 3m sur 4m, situé près de la chapelle de Saint-Antoine, se remplit au fur et à mesure que les animaux viennent se désaltérer, ainsi il n’y a pas de perte d’eau. Par ailleurs ce bassin est également doté d’un petit robinet où les personnes peuvent boire également puisqu’il s’agit d’une eau potable car reliée au réservoir d’eau de la commune qui se situe à une vingtaine de mètres. Nous avons également réalisé un socle en béton autour de la fontaine et de l’abreuvoir de manière à conserver propre cette zone et permettre aux randonneurs de se reposer quelques instants et de rafraîchir. Un endroit qui est donc fonctionnel pour les animaux comme pour les humains. Une zone qui est située sur la piste de Saint-Antoine », a expliqué Pierre Taddei, maire de Bustanicu.





Par ailleurs sur la piste Baccile, face à celle de Saint-Antoine, l’ancien maire, le regretté Antoine Perinetti, avait réalisé un captage depuis la Bravone pour créer déjà des petits bassins à destination des animaux. « Dernièrement les avons réaménagés en incluant ce même système de flotteur pour économiser l’eau. Par ces temps de canicule et avec le changement climatique, il était important de réaliser ces petits ouvrages. Pour ce bassin de Saint-Antoine, nous avons bénéficié d’une subvention de la région à hauteur de 80%. Ainsi, sur les 7000 euros d’investissements, la commune a versé un peu plus de 1000 euros », a précisé Pierre Taddei.





La commune a également réalisé un vaste espace avec une fontaine. Cette aire de Saint-Antoine a pu être réalisée en 2016 sous l’ancienne communauté des communes présidée par Martin Baghioni. « Ainsi, autour de la fontaine nous avons clôturé et réalisé une belle place tandis que l’eau a été drainée vers un petit bassin pour l’abreuvage des animaux. Un ouvrage réalisé par l’entreprise de Jean-Charles Parigi de Castellare di Mercoriu. Aujourd’hui cet espace manque d’un entretien évident. Les rampes sont rouillées, le sol est jonché de feuilles et de glands et des herbes folles poussent un peu partout, donnant une image bien négative de notre village aux randonneurs locaux et étrangers. Ce site, particulièrement fréquenté et ouvrant à de nombreux sentiers de randonnées, devrait être aménagé de bancs et d’une table en pierres. Il en est de même pour l’aire de repos touristique qui est aussi dans un très mauvais état d’entretien. L’entretien de ces espaces incombe aujourd’hui à la communauté des communes Pasquale Paoli que j’ai sollicité il y a quatre mois. La seule réponse que j’ai reçue depuis est que l’on reviendra vers moi dans les meilleurs délais ! Malheureusement, les petites communes comme la nôtre ne peuvent pas réaliser l’entretien et encore ce genre de travaux puisque nous avons perdu énormément de dotations d’état. Nous ne pouvons plus faire les choses qui ne relèvent plus de notre compétence. Par exemple, cette année, notre commune a perdu 33 000 euros de dotations ! », a poursuivi Pierre Taddei.





Effectivement, depuis la piste de Saint-Antoine, les randonneurs ont la possibilité de rejoindre Carticasi, ou encore emprunter le sentier ouvert par le PNRC il y a deux ans et qui conduit jusqu’à Rusiu, il y a également le sentier de San Cervone, celui de Pianu Maiò ou encore le sentier qui mène à la chapelle de Sermanu, situé en montagne. Ainsi, Pierre Taddei a ce sentiment d’être abandonné par les élus de la communauté des communes. « Mes demandes ne sont pas suivies d’effets et je trouve qu’il y a un peu trop d’immobilisme simplement pour deux heures de travail qui pourraient bénéficier aux petites entreprises situées sur notre territoire. A croire que nos élus se fichent des petits villages du rural et des petites entreprises. J’espère me tromper… »

