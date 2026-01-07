A màghjina - U Vechju Portu, u core di Bastia
Depuis les hauteurs de la Citadelle, le Vieux-Port de Bastia dévoile l'un de ses plus beaux visages. Entre les mâts des voiliers, les façades colorées de Terra Vecchia et le bleu profond de la Tyrrhénienne, cette vue emblématique résume à elle seule l'âme de la cité bastiaise, où le patrimoine, la mer et la vie quotidienne se mêlent dans un décor intemporel.
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