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A màghjina - U Vechju Portu, u core di Bastia


le Dimanche 28 Juin 2026 à 07:47

Depuis les hauteurs de la Citadelle, le Vieux-Port de Bastia dévoile l'un de ses plus beaux visages. Entre les mâts des voiliers, les façades colorées de Terra Vecchia et le bleu profond de la Tyrrhénienne, cette vue emblématique résume à elle seule l'âme de la cité bastiaise, où le patrimoine, la mer et la vie quotidienne se mêlent dans un décor intemporel.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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