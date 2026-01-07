ViaTrajectoire Grand Âge : un outil numérique pour simplifier la recherche de place en EHPAD en Corse

Avant ViaTrajectoire, trouver une place en EHPAD en Corse relevait d'un véritable parcours administratif. Les familles devaient identifier elles-mêmes les établissements disponibles, constituer plusieurs dossiers distincts pour chacun d'eux, se déplacer pour les déposer et téléphoner régulièrement pour suivre l'avancement de leurs demandes. "Dans un territoire comme la Corse, avec des distances parfois importantes, ces démarches pouvaient rapidement devenir très lourdes, tant sur le plan logistique qu'émotionnel", souligne Léa Couderc, cheffe de projet ViaTrajectoire au GRADeS Corse.
Un dossier unique, un clic, un suivi en temps réel
ViaTrajectoire change radicalement ce fonctionnement. Désormais, un seul dossier suffit. Le médecin traitant le complète en ligne de façon sécurisée lors d'une consultation, puis la famille peut cibler les établissements selon ses critères : localisation, tarifs, soins spécifiques, ou même la possibilité d'accueillir un animal de compagnie. Le dossier est ensuite transmis en un clic aux structures choisies, avec un suivi des démarches en temps réel. 91% des structures corses sont déjà connectées à la plateforme, et 100% le seront d'ici la mi-juin.
La Corse, deuxième région la plus âgée de France
Ce déploiement répond à une réalité démographique particulièrement marquée en Corse. Selon l'INSEE, l'île est la deuxième région la plus âgée de France : 29% de sa population a plus de 60 ans, et la part des 80 ans et plus a progressé deux fois plus vite qu'au niveau national entre 2012 et 2017. D'ici 2030, le nombre de seniors devrait augmenter de 40%. Face à ces projections, ViaTrajectoire s'inscrit dans une dynamique plus large de coordination des acteurs et de lisibilité de l'offre médico-sociale sur le territoire.
Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ?
Léa Couderc tient à rassurer : l'outil numérique ne remplace pas l'accompagnement humain. Les CCAS, CLIC, travailleurs sociaux et associations d'usagers restent disponibles pour épauler les familles dans leurs démarches. Une assistance téléphonique dédiée est également accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
175 demandes depuis le lancement
Depuis son déploiement en novembre 2025, 175 demandes d'admission ont déjà été réceptionnées par les établissements corses. "Nous notons une dynamique croissante des usages depuis sa mise en place", indique Léa Couderc.
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