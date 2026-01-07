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U tempu in Corsica


le Dimanche 28 Juin 2026 à 07:05

Rien ne change dans le ciel de Corse avec un soleil toujours aussi chaud et des températures qui localement, essentiellement dans l'extrême sud de l'île, atteindront 38 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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