Avec son deuxième tome des Carnets corses, le cardinal Bustillo veut raconter « le potentiel lumineux » de la Corse

Selon vous, quelle est aujourd'hui la plus grande richesse de la Corse, et sa plus grande tragédie ?

La plus grande richesse de la Corse, c'est sans doute sa mémoire. C'est un peuple qui garde la mémoire.C'est un peuple qui a des racines puissantes et profondes. C'est un peuple qui n'oublie pas. En Corse, on trouve cette force de la mémoire, cette force du village, cette force de la terre, et je trouve que c'est là toute la puissance de la Corse. Quant à sa fragilité, de mon avis personnel, je sens que parfois il n'y a pas assez d'élan, et peut-être je dirais assez de courage, pour dire simplement, avec lucidité, ce que les Corses sont, ce qu'ils vivent. Parfois il peut y avoir des peurs, parfois il y a des calculs. Je pense que les Corses doivent se lancer avec audace, parce qu'ils ont un patrimoine merveilleux, et, comme je dis souvent, il faut passer des racines aux branches. Car dans les branches, on voit les feuilles et on voit les fruits.



Sur le sujet de l'identité, vous écrivez, « savoir d'où l'on vient aide à se situer là où on est ». Dans une société où beaucoup de jeunes cherchent leur identité, que peut encore apporter l'enracinement à une terre, une histoire, une culture ?

L'enracinement spirituel, humain, territorial, l'identité constitue l'être humain. Nous avons tous une identité. En particulier en Corse, c’est une identité à majorité catholique. Et quand on dit catholique, on dit universelle. J’ai vu des Corses à New York, à Aix, à Paris, un peu partout, et j’ai constaté qu’ils ont cette capacité à sortir de chez eux, avec leur identité et leur patrimoine, et à bâtir aussi ailleurs. Il y a une ouverture naturelle des Corses. Donc l'identité n'est pas l'hermétisme, l'identité est l'ouverture, mais sans être déstabilisée. On apporte ce qu'on a et ce qu'on est dans une autre réalité, et on est capable aussi d'accepter avec intelligence, et avec maturité et ouverture, ce que les autres sont. L'identité est toujours en dialogue avec d'autres identités. Et la richesse, la fécondité de l'identité, elle est là. Non pas dans l'hermétisme, mais dans l'ouverture à l'aventure.



La diaspora corse vous a-t-elle surpris ? Qu’avez-vous découvert chez les Corses de l’extérieur ?

J'ai découvert qu'il y a toujours un enracinement dans le village. Cela me frappe toujours quand on me dit « moi je suis de tel village » quand je rencontre des Corses de la diaspora, y compris à New-York ou aux États-Unis. Il y a toujours un lien avec le village, donc le lien avec les racines. Et en même temps, ces Corses sont partout et sont capables de s'intégrer dans une réalité, dans une culture différente. Ce qui me frappe chez les Corses, c'est la capacité à s'adapter à des réalités parfois simples, parfois complexes, et à garder toujours leur stabilité et leur identité.

