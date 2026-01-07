Natation synchro - Et 1, et 2, et 3 : un 3e titre national consécutif pour Savannah Guidini

Quelle performance pour la jeune Bastiaise de 19 ans, un troisième sacre consécutif sur une belle chorégraphie, « Regarde-moi » de Monroe, de sa coache Alexandra Mondoloni. « Savannah est un peu l’égérie du club » déclare Alexandra. « Fille du président de notre club, Claude Guidini, elle est multiple championne de France avec une prédilection pour l’épreuve de solo. Ses qualités sont un charisme naturel, une énergie plus élevée que la moyenne et des hauteurs qui lui permettent de performer. Savannah est admirée par beaucoup de nageuses tant elle marque dans sa façon de nager. Elle a été sélectionnée en Equipe de France jeunes avec des médailles d’argent européenne obtenues en équipe libre et en ballet acrobatique. Actuellement elle suit des études de droit à Corte et s’engage sur la fin de saison en seniors. Ce qui est fort c’est qu’elle rivalise, de manière assez déconcertante, avec des nageuses qui s’entraînent dans les pôles ».





Les compétitions se poursuivent cette semaine pour Alexandra et les licenciés du club. « Après les championnats de France seniors, nous sommes en lice pour les Championnats de France avenirs avec 5 solos, 3 duos, 2 équipes, 11 ballets. Alessia Pistorozzi est leur chef de file ».



