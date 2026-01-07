Une octogénaire meurt noyée sur la plage de Moriani

Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Cervioni ainsi que l'hélicoptère Dragon 2B ont été engagés sur l'intervention. Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secours, le décès de l'octogénaire a été constaté sur place.

Les circonstances précises de cette noyade n'étaient pas connues dans l'immédiat.