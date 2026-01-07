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Une octogénaire meurt noyée sur la plage de Moriani


La rédaction le Dimanche 28 Juin 2026 à 19:08

Le drame s'est produit vers 17 h 30 sur la plage de Moriani, sur le territoire de la commune de San-Nicolao. Une femme née en 1946 a été retrouvée flottant, inconsciente, dans l'eau.



Une octogénaire meurt noyée sur la plage de Moriani
Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Cervioni ainsi que l'hélicoptère Dragon 2B ont été engagés sur l'intervention. Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secours, le décès de l'octogénaire a été constaté sur place.
Les circonstances précises de cette noyade n'étaient pas connues dans l'immédiat.




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