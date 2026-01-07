Pétanque : la jeunesse francilienne s'offre le titre à Ajaccio, la Corse retrouve avec succès la lumière des championnats de France

Le rendez-vous était attendu depuis plus d'un demi-siècle. Il n'a pas déçu. Durant deux jours, les places Miot et d'Austerlitz ont vécu au rythme des carreaux, des reprises de bouchon et des ovations du public à l'occasion des Championnats de France de doublettes mixtes, qui faisaient leur grand retour à Ajaccio, cinquante-deux ans après le championnat de France triplettes organisé dans la cité impériale en 1974.



Au terme d'un week-end particulièrement disputé, le titre est revenu à la jeunesse francilienne. Les représentants de l'Île-de-France, Andréa Brehamet et Andssy Hut, se sont imposés en finale face aux Loirétains Aurélie Palais et Christophe Trembleau sur le score de 13 à 11, au terme d'une rencontre longtemps indécise et riche en rebondissements. Les deux nouveaux champions succèdent ainsi à Valérie Labrousse et Richard Feltain au palmarès national.





Les favoris tombent les uns après les autres



Ce championnat restera également comme celui des surprises. Dès les premiers tours des phases finales, plusieurs des plus grandes références de la pétanque française ont quitté prématurément la compétition.



Les tenants du titre Labrousse-Feltain, les Fréjussiens Peyré-Bauer ou encore les Aixois Hatchadourian-Marsille figuraient parmi les principaux prétendants. Tous ont finalement été éliminés avant le dernier carré, ouvrant la voie à une finale inattendue entre deux équipes outsiders qui ont parfaitement su saisir leur chance.



Les Corses au rendez-vous



Si aucun titre n'est resté sur l'île, les représentants corses ont une nouvelle fois démontré la qualité de la pétanque insulaire.



Parmi les quatre doublettes qualifiées, Saveria Brignoli et Roger Poletti, licenciés à l'ASP, ont signé le meilleur parcours en atteignant les quarts de finale. Un résultat de haut niveau obtenu après plusieurs performances convaincantes, avant de s'incliner face aux futurs demi-finalistes.



Les autres équipes insulaires n'ont pas démérité. Coralie Caratini et Alex Pifferini, champions et vice-champions de Corse-du-Sud, Monica Morganti et Alex Silvani (Stade Ajaccien), ainsi que les Haut-Corsais Nadia Djabri et Basil Jackel, ont tous défendu avec honneur les couleurs de la Corse, confirmant la progression régulière des joueurs insulaires sur la scène nationale.



Une vitrine réussie pour Ajaccio



Au-delà de l'aspect purement sportif, cette édition 2026 restera comme une réussite organisationnelle. Le Comité départemental de Corse-du-Sud, présidé par Sébastien Massoni, avait obtenu l'organisation de ce championnat dès sa première candidature, grâce à un dossier unanimement validé par la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Pendant tout le week-end, une quarantaine de bénévoles ont assuré l'accueil des 128 doublettes qualifiées, des arbitres, des officiels et des milliers de visiteurs venus assister à l'événement.



Entre les joueurs, leurs accompagnateurs et les nombreux passionnés présents autour des terrains installés en bord de mer, plusieurs milliers de personnes ont animé le centre-ville ajaccien, générant d'importantes retombées pour les hôtels, restaurants et commerces de la cité impériale.





Une reconnaissance pour la pétanque corse



Pour Sébastien Massoni, cette compétition représentait bien davantage qu'un simple championnat de France. Le président du comité départemental y voyait une véritable reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années par les clubs, les bénévoles et l'ensemble de la pétanque corse. La qualité des installations, le cadre exceptionnel offert aux joueurs sur les places Miot et d'Austerlitz ainsi que la mobilisation des partenaires institutionnels ont confirmé la capacité d'Ajaccio à accueillir les plus grands rendez-vous nationaux.



Le succès populaire et sportif de cette édition constitue désormais une référence pour le comité organisateur, qui espère voir la Fédération renouveler sa confiance dans les années à venir. Cinquante-deux ans après avoir accueilli son dernier championnat de France, Ajaccio a prouvé, le temps d'un week-end, qu'elle demeure une terre de pétanque capable de conjuguer tradition, passion populaire et excellence organisationnelle.



