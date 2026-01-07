À Saint-Florent, un bus de 12 mètres transformé en escape game

Pour donner vie à cette histoire, plusieurs mois de conception ont été nécessaires. Les décors ont été entièrement pensés pour plonger les joueurs dans l’ambiance d’un transfert carcéral : grilles fabriquées sur mesure par un ferronnier, véritables menottes, armes inspirées de celles utilisées au cinéma, effets sonores et dispositifs électroniques. Et pour créer les énigmes, « le bus inspire beaucoup ». « On imagine toute une histoire. Le but, c’est d’essayer de se mettre à la place d’un prisonnier américain qui tente de s’échapper. On essaie de faire le scénario le plus pratique et terre-à-terre possible, en éliminant tout ce qui est tiré par les cheveux. Et ensuite, on cherche des énigmes qui fassent réfléchir, mais d’autres qui demandent de l’adresse, et toujours du travail d’équipe. »





Le concept se décline en trois niveaux de difficulté afin de s’adapter aux différents profils des joueurs. Un mode standard est accessible dès 12 ans, tandis que des versions plus avancées misent davantage sur la mise en scène et l’immersion, avec notamment une ambiance sonore renforcée et des contraintes supplémentaires pour les participants. Avec ce concept, les créateurs entendent proposer de nouvelles activités de loisirs en dehors des principales villes comme Bastia. « Depuis le début, on voulait installer ce projet à Saint-Florent parce qu’il n’y a pas énormément d’activités de divertissement dans le Nebbiu. L’idée, c’était d’apporter quelque chose de différent », explique Stéphane Morganti.





Avec ce nouveau projet, les créateurs espèrent ainsi attirer aussi bien les habitants que les visiteurs de passage. Des séquences en anglais et en italien seront bientôt disponibles, et les créateurs ambitionnent de proposer l’escape game en langue corse d’ici quelques mois.

