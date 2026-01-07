Une panne sur le réseau Orange perturbe les services mobiles en Corse

Les abonnés Orange rencontrent des difficultés pour utiliser leur téléphone mobile depuis ce lundi matin. Dans un message publié sur le réseau social X, l'opérateur indique qu'un « incident technique affecte une partie des services mobiles d'Orange », entraînant des perturbations sur plusieurs de ses services.



Sont notamment concernés la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises. La Corse fait partie des territoires touchés par cette panne.



À ce stade, Orange ne communique ni sur l'origine de l'incident, ni sur le délai nécessaire à un retour à la normale. « Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et rétablir le service au plus vite », assure toutefois l'opérateur, qui présente également « ses excuses auprès des clients concernés ».