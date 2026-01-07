Le Musée de Bastia invite habitants et visiteurs à redécouvrir ses collections

(Photos Gérard Baldocchi)







Déployé sur dix-neuf salles, le parcours permanent réunit plus de trois cents œuvres et objets. Il retrace l'histoire de Bastia depuis sa fondation par la République de Gênes à la fin du XIVe siècle jusqu'à son intégration dans la France moderne, à travers quatre grandes thématiques : la naissance et la croissance de la ville, son rôle de capitale et de centre de pouvoir, son rayonnement culturel et ses collections exceptionnelles.

Parmi ces dernières figure une trentaine de tableaux issus du legs Fesch, offrant un panorama de la peinture italienne des XVIIe et XVIIIe siècles. Le parcours s'achève avec la collection Carlini, consacrée à la période révolutionnaire et napoléonienne, qui réunit objets d'art et pièces liées à Napoléon Bonaparte.

