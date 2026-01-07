Le Musée de Bastia invite habitants et visiteurs à redécouvrir ses collections

(Photos Gérard Baldocchi)
Déployé sur dix-neuf salles, le parcours permanent réunit plus de trois cents œuvres et objets. Il retrace l'histoire de Bastia depuis sa fondation par la République de Gênes à la fin du XIVe siècle jusqu'à son intégration dans la France moderne, à travers quatre grandes thématiques : la naissance et la croissance de la ville, son rôle de capitale et de centre de pouvoir, son rayonnement culturel et ses collections exceptionnelles.
Parmi ces dernières figure une trentaine de tableaux issus du legs Fesch, offrant un panorama de la peinture italienne des XVIIe et XVIIIe siècles. Le parcours s'achève avec la collection Carlini, consacrée à la période révolutionnaire et napoléonienne, qui réunit objets d'art et pièces liées à Napoléon Bonaparte.
Une exposition inédite à partir du 4 juillet
Du 4 juillet au 19 décembre 2026, le musée accueillera une exposition temporaire intitulée Corsica-Maghreb, une histoire en miroir (1830-2026). À travers près de quatre cents œuvres, objets, documents et vidéos, elle explore les relations entre la Corse, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, faisant dialoguer l'ancienne émigration corse en Afrique du Nord avec l'actuelle immigration maghrébine sur l'île.
Infos pratiques
Le musée est ouvert du 2 mai au 30 septembre de 10h à 18h30, fermé les lundis en mai, juin et septembre, et tous les jours en juillet et en août. Le tarif plein est de cinq euros, avec des tarifs réduits à 2,50 euros pour les 10-18 ans, les étudiants et les seniors, et à un euro pour les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap. L'entrée est gratuite pour les moins de dix ans. Le musée est accessible aux personnes malentendantes et à mobilité réduite.
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