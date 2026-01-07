Le festival Dissidanse revient à Bastia et Ajaccio avec une formule renouvelée

Le festival de danse contemporaine Dissidanse Itinérance revient du 1er au 17 juillet prochains à Bastia et Ajaccio. Une neuvième édition marquée par une évolution de son organisation à Bastia, où le festival Plateforme Danse fusionne avec Dissidanse pour donner naissance à Plateforme Dissidanse. « C’est une volonté d’être plus efficace et de toucher plus de monde », explique Frédéric Antomarchi, chargé de production du festival. « Et c’est aussi une envie de mobiliser des synergies différentes entre les deux festivals, tout en ayant une meilleure lisibilité dans l'espace et dans le temps. » Le festival investira plusieurs lieux de la ville du 1er au 10 juillet, comme la place Saint-Nicolas, les jardins et la cour du musée et le spaziu Mantinum. À Ajaccio, Dissidanse Itinérance prendra le relais du 9 au 17 juillet.
Au fil de cette neuvième édition, le public pourra découvrir des compagnies venues de différents horizons. Le festival accueillera notamment des artistes d’Italie, du Liban ou encore de Pologne. « Le festival s’ouvre avec Mehdi Kerkouche, une figure phare de la danse en France qui va animer un grand atelier sur la Conca Marina et qui va présenter un spectacle le lendemain sur la place Saint-Nicolas. Nous aurons aussi une soirée italienne réunissant le Balletto di Sardegna de Cagliari et la Zappula DMN Company de Palerme, et une soirée libanaise partagée entre Bassam Abou Diab et Charlie Khalil Prince. Enfin, nous accueillerons la Polonaise Agata Życzkowska et la chorégraphe italienne Flavia Bucciero. »
Du côté d’Ajaccio, le festival entend également aller à la rencontre des habitants en investissant plusieurs quartiers de la ville, de Pietralba aux Cannes en passant par le centre culturel U Borgu. Au programme : « Ça commence le 9 juillet avec une initiation à des danses traditionnelles populaires, reprises dans les bals folk modernes. On a ensuite des ateliers menés par Fatou Samb, avant son spectacle en solo le 13 juillet, dans une danse traditionnelle ponctuant les grands événements de la vie collective du Sénégal. On a aussi des ateliers parents-enfants. Le festival se poursuivra ensuite au mois d’octobre. »
Au-delà de sa programmation, le festival Dissidanse revendique une volonté d'échange entre la Corse et l'extérieur. « Le but, c’est déjà de faire connaître la Corse aux artistes qui vont venir », souligne Frédéric Antomarchi. « C'est aussi pour que le public insulaire et les visiteurs puissent voir des spectacles de grande qualité avec des artistes internationaux, afin de montrer que la culture en Corse est vivante et aussi en dialogue avec l'extérieur, avec le monde méditerranéen et au-delà international. Dissidanse a un programme d'échange avec des compagnies et des festivals extérieurs, notamment en Méditerranée. Nous invitons des compagnies de Malte, de Chypre, du Liban, de Sicile, de Sardaigne, de Toscane, etc., et ensuite, nous sommes invités à présenter les spectacles produits en Corse dans leurs festivals, donc ça fait rayonner la production artistique en Corse. »
Le programme
Bastia
Mercredi 1er juillet
Masterclass XXL de Mehdi Kerkouche - Conca Marina à 19h
Jeudi 2 juillet
360 de Mehdi Kerkouche - Place Saint-Nicolas à 19h30
Du vendredi 3 au vendredi 10 juillet
Somewhere de la compagnie Art Mouv' - Centre culturel Una Volta
Samedi 4 juillet
Soul Me de la compagnie Art Mouv' - Conca Marina à 19h
Dimanche 5 juillet
Vincere ! Vincere ! Vincere ? du Ballet de Sardaigne / Collectif S Dance Company et Love (H)Man's Love de Zappulla DMN Company - Cour du musée à 21h30
Lundi 6 juillet
The Dance of Enkidu de Bassam Abou Diab / Beirut Physical Lab et The Body Symphonic de Charles Khalil Prince - Cour du musée à 21h30
Mardi 7 juillet
Performance improvisée du G.I.C.C. - Jardins du musée à 19h
Mercredi 8 juillet
Soul Train de la compagnie Art Mouv' suivi d’un After Do-Funk avec DJ Motsek - Cour du musée à 21h30
Jeudi 9 juillet
Blue Gold de la compagnie Hoteloko / Varsovie et Noi Siamo Caos de Con. Cor. D.A. Movimentoinactor - Spaziu Mantinum à 21h30
Vendredi 10 juillet
Le Rapt du Sourire de la compagnie La'Gradiva / Laura Desideri - L’Alb’Oru
Ajaccio
Jeudi 9 juillet
Atelier de Michèle Ettori - Tonnelle de l’association Vivre aux Cannes à 19h
Vendredi 10 juillet
Atelier de Fatou Samb - Z.A.D Pietralba à 19h
Dimanche 12 juillet
Atelier de Fatou Samb - Agora des Cannes à 9h30
Lundi 13 juillet
Un arbre ne meurt jamais de la compagnie Diome Fa - Z.A.D. Pietralba à 20h30
Mardi 14 juillet
« Danse de hors » de la compagnie Vialuni - Cour du Palais Fesch à 20h30
Vendredi 17 juillet
Atelier de Sandrine Gout - Maison de quartier des Cannes à 9h et 10h
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