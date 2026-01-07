Karaté - Une belle première médaille nationale pour le Dojo Cobra Kai de Bastia

« Ce week-end, le club a enregistré son premier résultat national grâce à la performance d'Afnane El Mourabit, qui a obtenu la 3e place lors de la Coupe de France zone sud combat » se réjouit Charles Sampieri, 4ème Dan, entraîneur principal, coach international et arbitre régional. « En parallèle, le travail de formation dispensé au dojo a permis à deux licenciés, Jean-Baptiste Felicelli et Matteu Giacomoni, d'obtenir leur ceinture noire 1er Dan FF Karaté ». A ses côtés sa fille Cassandra, 1er Dan, membre de l’équipe de France, vainqueur de la Coupe de France junior, 2 fois sélectionnée aux Championnats du monde jeunes, et Alexandra, son épouse, 1er Dan, préparatrice mentale. Cette famille emblématique du karaté insulaire s’occupe aussi avec bonheur du Karaté Goju Ryu de Borgo.
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