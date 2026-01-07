Un grimpeur hélitreuillé après une chute de 40 mètres dans le secteur d'Asco

Le Groupe montagne sapeurs-pompiers de Haute-Corse (GMSP 2B), le SAMU de Haute-Corse et l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 2B, sont intervenus ce lundi dans le secteur de la Colonne di a Marcia, à Asco, pour porter secours à un grimpeur victime d'une lourde chute.

L'homme, qui évoluait en tête d'une cordée de trois personnes, a dévissé au cours de la quatrième longueur de l'itinéraire, effectuant une chute d'environ 40 mètres. Retenu par son système d'assurage, il est resté suspendu dans la paroi, dans une position particulièrement délicate.





Compte tenu de la configuration des lieux et de l'impossibilité d'une évacuation terrestre, les secours ont procédé à un hélitreuillage de 87 mètres afin d'extraire la victime de la falaise.

L'intervention a mobilisé le GMSP 2B, le SAMU 2B et l'équipage de Dragon 2B.

Présentant plusieurs blessures et un état de choc, elle a été médicalisée par le SAMU à la station d’Ascu avant d’être transportée vers le centre hospitalier de Bastia

