Le 25 avril 2009 Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, s'écrasait sur les hauteurs de Rutali

Le 25 avril 2009, l'hélicoptère de la Sécurité civile, le Dragon 2B, disparaissait des écrans radars au moment où il survolait le défilé du Lancone, les conditions climatiques étaient exécrables.: le vent, la pluie et le brouillard vont entraîner la chute de l'hélicoptère et la mort de ses 5 passagers.: le pilote Philippe Métais, le copilote Michel Lopez-Guia, le médecin urgentiste, le Dr Michèle Salmon, Justine Gressler et son fils Léo Toucheboeuf qui venait tout juste de naître.

Un drame qui a marqué à jamais les esprits à travers tout le Nebbiu et plus particulièrement à Rutal où l'épave du Dragon 2B a été retrouvée dans la nuit du 25 au 26 avril.





Depuis pour honorer la mémoire des victimes de ce drame, une association A Mimoria di Dragon 2B se multiplie pour que l'on n’oublie pas la disparition tragique des 5 passagers de l'hélicoptère.

Ainsi, après la pose d'une croix, une stèle a t'elle été érigée sur le plateau Santa Chjara, lieu de drame. Elle a été réalisée par Etienne,, un sculpteur de l'île de Ré et représente cinq oiseaux dont la vie a été stoppée en plein vol...

Cette stèle a pu être créée grâce au soutien financier de nombreux souscripteurs et à l'aide de l'association A mimoria di Dragon 2B et de la municipalité de Rutali.

C'est à cet endroit que tous les ans, depuis 2009, à l'exception des années Covid, se déroule une cérémonie du souvenir pour un hommage poignant et émouvant aux cinq victimes, Philippe Métais, Michel Lopez-Guia, Michèle Salmon, Justine Gressler et Léo Toucheboeuf.



En ce triste jour anniversaire, on pensera à eux.