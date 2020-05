Saint-Florent : malaise sur le sentier des douaniers

C.-V. M le Mardi 26 Mai 2020 à 20:09

Une femme de 78 ans, victime d'un malaise sur le sentier des Douaniers du côté de Saint-Florent, a été prise en charge par le grimp (Groupe de recherches et d'interventions en milieux périlleux) du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse et Dragon B, l'hélicoptère de la Sécurité civile ce mardi 26 mai vers 18 heures

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements