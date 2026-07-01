Handball - L'ASPV truste le titres et les coupes

Une belle saison qui a mis une fois de plus en avant la qualité de la formation au sein de ce club historique de Portivechju. Dans la lignée des précédents exercices, l'ASPV Handball s'inscrit dans le temps long. Un véritable credo comme le précisait Hugo Giagheddu: "Chez les moins de 11 ans cela a été une très bonne saison avec le titre de champion de Corse et la Coupe de Corse tout en étant invaincu et de mémoire de Gérald Lours cela ne s'est jamais passé dans l'histoire du club. Il faut aussi rappeler que dans cette catégorie nous avions deux équipes engagées et que les deux remportent leur poule respective. Nous avions la chance d'avoir un groupe de 26 jeunes joueurs présents tout au long de la saison, très investis, avec des parents qui ont vraiment été très présents dans la vie du club. Les U11 sont un maillon important dans un club car c'est le temps privilégié que l'on donne à la formation au sein de l'ASPV.





Bien entendu cela se retrouve chez les seniors car une partie importante de l'équipe est composée de joueurs qui sont passés par nos équipes de jeunes. Cela été récompensé cette saison par le titre de champion de Corse et la Coupe de Corse remportée face au HAC dans une rencontre qui a, sans doute, été la plus aboutie de la saison.





Dans le même temps, il ne faut pas oublier les autres catégories à commencer par les moins de 15 ans qui sont vice-champions de Corse au goal-average.

Puis un petit mot pour nos jeunes qui vont intégrer le Pôle à Ajaccio ils sont au nombre de cinq avec Paul-Antoine Da Fonte, Paul-Marie De Castro, Léo Di Lena, Santu Pittoru, et Antoine Farinacci qui vont rejoindre leurs aînés, Hugo Angeli, Maël Girard, Baptiste Barros, Amaury Legrand qui eux vont faire partie de notre équipe senior la saison à venir. Nous avons de plus le renfort de l'ancien gardien pro qui a fini sa carrière au GFCA Robin Capelle qui va apporter son expertise dans l'entraînement de nos gardiens".

Et Hugo Giagheddu de conclure: "Un grand merci à tous pour cette saison, bénévoles, dirigeants, cadres et entraîneurs avec une pensée particulière pour Gérald Lours, Lucas Dujardin et Nicolas Chapeau".