À Prunelli-di-Fium'Orbu, l'Écurie Solea ouvre ses portes avec un concept inédit en Corse

Pour monter l'Écurie Solea, la fondatrice a bénéficié de trois types de soutien. La Collectivité de Corse, via ses services dédiés à l'entrepreneuriat, au tourisme et au développement économique, a joué un rôle central. Les mairies de Prunelli di Fium'Orbu et de Serra di Fiumorbu, la plage se trouvant à cheval sur les deux communes, ont également apporté leur appui. Le reste, c'est la solidarité du village : famille, amis et voisins ont participé à l'installation, dans un esprit de débrouillardise assumé. "J'ai fait le choix d'investir sur le matériel, mais on a tout monté nous-mêmes et on a fait beaucoup de récupération", résume Fiona Gorin. Deux employés rejoindront la structure en juillet. L'objectif affiché est de grandir progressivement, sans jamais dépasser une taille permettant de bien s'occuper des animaux comme des visiteurs.

