À Corte, la première soutenance de thèse de médecine entre dans l'histoire de l'Université de Corse

C'est une étape hautement symbolique qu'a franchie l'Université de Corse ce vendredi. Pour la première fois depuis l'ouverture de la première année de médecine à Corte, une thèse de doctorat en médecine y a été soutenue. Un moment historique incarné par Robin Sigrist-Rossi, ancien étudiant de la première promotion du cursus médical insulaire, qui a présenté ses travaux consacrés à l'implication des médecins généralistes dans les maisons médicales de garde en Corse.



Originaire de Balagne, de Bastia, « mais aussi un peu d'Ajaccio », comme il aime le glisser avec le sourire, Robin Sigrist-Rossi avait intégré la première année de médecine à Corte en 2016, avant de rejoindre la faculté de médecine de Marseille où il a poursuivi ses études jusqu'à la sixième année. Après sa réussite au concours de l'internat de médecine générale, il est revenu en Corse pour effectuer sa dernière année de formation entre l'hôpital d'Ajaccio et plusieurs cabinets de médecine générale de Bastia.



Il n’avait pourtant pas envisagé initialement soutenir sa thèque à Corte. « Je ne pensais pas que cela était possible », explique-t-il en confiant : « C’est mon président de jury, le Professeur Laurent Papazian, qui me l’a proposé il y a plus de six mois. Une dérogation a également été accordée par le président d’Aix-Marseille Université, le Professeur Eric Berton et par le doyen de la faculté, le Professeur Georges Leonetti. Et j’ai bien sûr accepté, car en terme organisationnel c’était bien plus facile pour permettre à ma famille et mes amis d’y assister. Mais il y avait aussi une valeur symbolique et historique attachée à cette soutenance puisque 20 ans plus tard va s’ouvrir la troisième année de médecine à Corte à la rentrée, sans compter que le projet de création d’un CHU avance à grands pas. Les seules questions qui restent à débattre sont : quand et comment car il n’est pas question d’avoir un CHU au rabais ».



Les maisons médicales de garde au cœur de ses recherches



La thèse de Robin Sigrist-Rossi, intitulée « Implication des médecins généralistes dans les maisons médicales de garde en Corse : motivations et impacts sur leur activité professionnelle et leur vie personnelle », s’intéresse au fonctionnement de ces dispositifs devenus essentiels dans l’organisation des soins sur l’île.





« Les motivations sont multifactorielles à travers un fort engagement de service public, de responsabilité collective, tout en sortant de la routine du cabinet en diversifiant leur activité de médecin généraliste », indique le jeune thésard, selon lequel un territoire comme la Corse se prête totalement aux maisons médicales de garde, lieu de consultations non programmées, ouverts en heures de permanence de soins, les week-ends et les soirs de semaine. « Cela permet de rapprocher une offre de soin de la population ».



Pour préparer sa thèse, Robin Sigrist-Rossi a fait le tour des maisons médicales insulaires en interrogeant les médecins volontaires, hormis celle de Biguglia qui n’a ouvert que tout récemment. « Je me suis donc rendu à Ajaccio, Porticcio, Ghisonaccia, Sartène et Porto-Vecchio. J’en ai retenu que les motivations sont diverses en fonction des médecins. Les motivations principales sont d’aider le service public, de garder certaines compétences en pratiquant de la petite traumatologie, comme des sutures ou des plâtres. On retient que la Corse est un territoire où les maisons médicales de garde sont véritablement pertinentes, même s’il y a des contraintes structurelles et notamment en raison de l’insularité et de son statut d’île-montagne, éloignant les patients des médecins », dévoile-t-il.





Une soutenance saluée par le jury



Le jury, présidé par le professeur Laurent Papazian, était composé des docteurs Laure Guillot, François Agostini et Laurent Carlini, directeur de thèse. À l'issue de la soutenance, Robin Sigrist-Rossi s'est vu décerner le titre de docteur en médecine avec les félicitations du jury.



Le jeune médecin achèvera désormais son internat avant de s'installer, « très certainement à Bastia », d'ici un an.



Au-delà de la réussite personnelle du nouveau docteur, cette première soutenance de thèse à Corte marque une nouvelle étape dans le développement des études de médecine en Corse et illustre les ambitions portées par l'Université de Corse en vue de la création d'un futur centre hospitalier universitaire.





Corse Net Infos adresse ses sincères félicitations au docteur Robin Sigrist-Rossi ainsi qu'à sa famille.