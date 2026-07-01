Quand « Tonton Zitouna » prêche pour la prudence sur la route

« Maman, papa, la voiture… » de Tonton Zitouna pourrait bien devenir un slogan de la Sécurité routière très prochainement.
C’est un CD humoristique qu’avait sorti José Oliva (du duo de I Mantini), alias Tonton Zitouna l’automne dernier. 13 chansons qui depuis animent gaiement bals et soirées de Corse. Un album dansant, festif où le chanteur balaie tous les styles de musique : Country, flamenco, gospel, Rap, electro…
À l’occasion d’un récital du chanteur, une chanson fait tilt dans l’oreille du capitaine de gendarmerie Dominique Martin : « Maman, papa il a sbondé la voiture , maman, papa la voiture il l’a sbondée. Il a voulu faire GTA, il s’est sbrimbé le doigt, il a voulu faire le Fangio, il s’est stronché le dos... » s’égosille le chanteur sur scène. Et la suite l’interpelle encore plus : « Je n’aurais jamais dû juste après le boulot, retrouver mes frate de comptoir au bistrot. Sers la tienne, sers la mienne, c’est celle du patron. Sers la tienne, sers la mienne, je crois que je suis rond. Ma femme va m’engueuler mais c’est moi le patron de toutes façons. Je vais rentrer à l’heure, je vais rouler à fond ».
Des paroles qui rappellent hélas une triste vérité. « On m’avait un jour demandé de faire une chanson sur la sécurité routière, mais je ne savais pas vraiment comment l’aborder » explique José Oliva. « Et puis il y a eu un élément déclencheur, un jeune homme que j’ai entendu au téléphone avec sa mère à l’autre bout du fil et il lui disait : Maman, papa il a sbondé la voiture. Maman, Papa, La Voiture, c'est une scène de vie qu'on connaît tous. Les enfants à l'arrière, les parents devant, les petits tracas du quotidien. Mais derrière cette légèreté, il y a un message important. Parce que la voiture, c'est un lieu de vie... mais ça peut aussi devenir un lieu de drame. Ce morceau rappelle, sans faire la leçon, que l'alcool au volant n'a pas sa place. C'est une chanson qui fait sourire, mais qui invite à prendre soin de ceux qu'on aime avant de tourner la clé de la voiture ». Une chanson qui sonne bien pour le capitaine Martin qui sait que la préfecture de Haute-Corse cherche un moyen inédit, innovant, de sensibiliser à la prudence au volant, à l’excès de vitesse, à la consommation d’alcool, la prévention routière.
Les contacts sont ainsi noués entre les services de gendarmerie qui font remonter au plus haut leur idée. Une émission sur FR3 Via Stella est même programmée. Dans quelques jours, ce sera la préfète du département qui sera sensibilisée au sujet. « Je pense que c’est une idée sympa et non traumatisante, non violente, comme les spots qu’on peut voir souvent sur le sujet. Une autre manière de sensibiliser le public. Avec l’humour ça peut mieux passer » déclare Tonton Zitouna qui attend désormais la décision des autorités quant à la suite du projet. « Mais déjà, le message semble passer dans le public, du moins sur ce que je vois en concert ».
Moins sérieusement, quoique, notre chanteur humoristique lance un autre message dans son CD, sur un air de rap, il glorifie le migliacciu. « Il mange le migliacciu Anto, caldu, caldu. Je mange migliacciu (Bouuu), il mange le migliacciu Anto... ».
À écouter et à déguster, sans modération, ce samedi 11 juillet au matin au marché de Bastia où Tonton Zitouna rendra visite, avec sa guitare (Hubert Tempête ne sera peut-être pas très loin), à Antone Felice Orsini, berger et producteur de fromage à Prunelli di Casacconi.
Tonton Zitouna se produira aussi le 15 août à Oletta (entrée gratuite) pour présenter son CD en intégralité lors d’un spectacle audiovisuel. D’autres dates viendront étoffer l’été de José Oliva qu’on retrouvera aussi bien sûr dans de nombreuses villes et villages avec son compère d’I Mantini : Daniel Vincensini.
À l’occasion d’un récital du chanteur, une chanson fait tilt dans l’oreille du capitaine de gendarmerie Dominique Martin : « Maman, papa il a sbondé la voiture , maman, papa la voiture il l’a sbondée. Il a voulu faire GTA, il s’est sbrimbé le doigt, il a voulu faire le Fangio, il s’est stronché le dos... » s’égosille le chanteur sur scène. Et la suite l’interpelle encore plus : « Je n’aurais jamais dû juste après le boulot, retrouver mes frate de comptoir au bistrot. Sers la tienne, sers la mienne, c’est celle du patron. Sers la tienne, sers la mienne, je crois que je suis rond. Ma femme va m’engueuler mais c’est moi le patron de toutes façons. Je vais rentrer à l’heure, je vais rouler à fond ».
Des paroles qui rappellent hélas une triste vérité. « On m’avait un jour demandé de faire une chanson sur la sécurité routière, mais je ne savais pas vraiment comment l’aborder » explique José Oliva. « Et puis il y a eu un élément déclencheur, un jeune homme que j’ai entendu au téléphone avec sa mère à l’autre bout du fil et il lui disait : Maman, papa il a sbondé la voiture. Maman, Papa, La Voiture, c'est une scène de vie qu'on connaît tous. Les enfants à l'arrière, les parents devant, les petits tracas du quotidien. Mais derrière cette légèreté, il y a un message important. Parce que la voiture, c'est un lieu de vie... mais ça peut aussi devenir un lieu de drame. Ce morceau rappelle, sans faire la leçon, que l'alcool au volant n'a pas sa place. C'est une chanson qui fait sourire, mais qui invite à prendre soin de ceux qu'on aime avant de tourner la clé de la voiture ». Une chanson qui sonne bien pour le capitaine Martin qui sait que la préfecture de Haute-Corse cherche un moyen inédit, innovant, de sensibiliser à la prudence au volant, à l’excès de vitesse, à la consommation d’alcool, la prévention routière.
Les contacts sont ainsi noués entre les services de gendarmerie qui font remonter au plus haut leur idée. Une émission sur FR3 Via Stella est même programmée. Dans quelques jours, ce sera la préfète du département qui sera sensibilisée au sujet. « Je pense que c’est une idée sympa et non traumatisante, non violente, comme les spots qu’on peut voir souvent sur le sujet. Une autre manière de sensibiliser le public. Avec l’humour ça peut mieux passer » déclare Tonton Zitouna qui attend désormais la décision des autorités quant à la suite du projet. « Mais déjà, le message semble passer dans le public, du moins sur ce que je vois en concert ».
Moins sérieusement, quoique, notre chanteur humoristique lance un autre message dans son CD, sur un air de rap, il glorifie le migliacciu. « Il mange le migliacciu Anto, caldu, caldu. Je mange migliacciu (Bouuu), il mange le migliacciu Anto... ».
À écouter et à déguster, sans modération, ce samedi 11 juillet au matin au marché de Bastia où Tonton Zitouna rendra visite, avec sa guitare (Hubert Tempête ne sera peut-être pas très loin), à Antone Felice Orsini, berger et producteur de fromage à Prunelli di Casacconi.
Tonton Zitouna se produira aussi le 15 août à Oletta (entrée gratuite) pour présenter son CD en intégralité lors d’un spectacle audiovisuel. D’autres dates viendront étoffer l’été de José Oliva qu’on retrouvera aussi bien sûr dans de nombreuses villes et villages avec son compère d’I Mantini : Daniel Vincensini.
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