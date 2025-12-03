Musique : « Quellu chi cerca a verita » de ... Tonton Zitouna !

« Ce surnom me vient de 3 neveux espiègles. Zitouna c’est la petite olive, en langue méditerranéenne, en référence donc à mon nom Oliva » nous apprend José Oliva. Un album de 13 titres, dansant, festif où le chanteur balaie tous les styles de musique. « C’est un album tout public où chacun se retrouvera ».



Et de fait au fil des plages du CD, on surfe sur toutes sortes de musique : « Seri Sera in Country (Country), « Quellu chi cerca a verita (flamenco), « Charly Biguglia (gospel), « Le migliaciu » (Rap)… « Ce CD est aussi l’histoire de rencontres comme celle avec Nino Garcia, le très réputé artiste flamenco qui a été numéro 1 en Europe dans les années 2000. Je l’ai rencontré par hasard cet été lors du festival Arte Flamenco où il accompagnait une danseuse flamenco. Le courant est vite passé et j’ai adapté à sa musique une chanson que j’avais dans les tiroirs. Il a accepté de la chanter».



Un recueil de chansons drôles, des parodies adaptées à la Corse comme cette reprise de « Elle descend de la montagne » (« C’est Tonton Zitouna ») ou ce duo avec son ami du marché Hubert Tempête (« Dis-moi Hubert Tempête). Mais le garçon sait aussi nous plonger dans l’émotion avec « Lettera del Partigiano », « Bella Ciao » qu’il replace d’ailleurs dans son vrai contexte, ou quand il évoque la venue du Pape François à Ajaccio dans « Evviva Francescu » avec la superbe voix de Christiane Fazzani. « A l’origine ce devait être un duo. Mais quand je l’ai entendu chanter, je me suis mis en retrait. Ce qui m’a marqué lors de la venue du pape François, c'est déjà la reconnaissance du peuple corse et que le pape ne soit pas allé à Notre-Dame, préférant notre île. Il y avait quelque chose d'un peu politique là-dedans et c'est pour ça que dans le dernier couplet je dis que le pape en repartant a laissé un message d'amour en face d'un état guerrier».



Cerise sur le gâteau, des clips viendront bientôt imager ces chansons sur la toile, sur You Tube. En attendant, si vous voulez passer un bon moment, rendez-vous ce vendredi 28 novembre à partir de 17h30 au bar L’Ombrage (Bd A. Gaudin à Bastia) où José… pardon Tonton Zitouna, présentera et dédicacera son album. Un bon moment de détente en cet automne froid, pluvieux et à l’actualité bien morose.

