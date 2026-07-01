Ajaccio : Une vedette de 17 mètres victime d'une importante voie d'eau au large des Sanguinaires

Une vedette de 17 mètres a bien failli sombrer ce dimanche après-midi au large des îles Sanguinaires. Victime d'une importante voie d'eau après que des filets se sont pris dans son hélice, l'embarcation n'a dû son salut qu'à une intervention de plusieurs heures des bénévoles de la SNSM d'Ajaccio, engagés par le CROSS Méditerranée peu après 14h30.



Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, la station ajaccienne raconte en effet que les SNS 150, SNS 7-007 et SNS 684 ont été dépêchées sur zone pour porter assistance à des plaisanciers en difficulté, après que des filets se soient coincés dans l’hélice de leur vedette. « Les tentatives de dégagement effectuées par le plaisancier ont entraîné une contrainte mécanique importante, provoquant l’arrachement de l’arbre d’hélice entraînant une importante voie d’eau », précise la SNSM d’Ajaccio en indiquant que le bateau de reconnaissance et de sauvetage (BRS 1) du Service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud a également été engagé afin de sécuriser les deux personnes présentes à bord.



À l'arrivée des sauveteurs, l'un des occupants de la vedette avait toutefois déjà été récupéré par un plaisancier venu lui porter assistance, tandis que le second était quant à lui resté à bord pour tenter de limiter les entrées d'eau.



Une fois sur place, les bénévoles de la SNSM ont par ailleurs très vite mis en œuvre trois motopompes, mais ces moyens se sont révélés insuffisants face au débit de la voie d'eau. « Afin de limiter les entrées d’eau et d’éviter un naufrage immédiat, les sauveteurs ont volontairement échoué le navire devant La Parata, avant d’initier son remorquage vers le chantier naval à Charles Ornano », dévoile SNSM d’Ajaccio en ajoutant : « À son arrivée à quai, la vedette était presque entièrement immergée, mais a pu être sortie de l’eau à temps grâce à la mobilisation de l’ensemble des intervenants ».



À l'issue de cette opération, la SNSM d'Ajaccio a tenu à saluer l’implication de ses bénévoles sur cette « cette longue intervention, qui a nécessité d'importants moyens humains et une logistique conséquente afin de ramener le navire en sécurité jusqu'au chantier naval ». Les sauveteurs ont également tenu à remercier les plaisanciers présents les premiers sur les lieux, dont la réactivité, le relais des informations auprès des secours et l'aide apportée à la mise en sécurité des deux occupants ont contribué au bon déroulement de l'intervention.



Un accident qui donne également l’occasion également à la SNSM de rappeler qu’en cas d’urgence en mer, les secours peuvent être alertés sur le canal 16 de la VHF ou en composant le 196.