CARTE - Où voir les feux d’artifice du 14 juillet en Corse ?

Moment incontournable des festivités du 14 juillet, les feux d’artifice illumineront une nouvelle fois le ciel dans de nombreuses communes corses. Pour vous aider à trouver le feu d’artifice le plus proche de chez vous, nous avons recensé les principaux rendez-vous dans une carte interactive, avec les lieux, dates et horaires, à découvrir ci-dessous.
Haute-Corse
En Haute-Corse, les festivités débuteront dès le 13 juillet à Erbalunga et Centuri, où deux feux d’artifice seront tirés depuis les ports à 22h30. Du côté de Saint-Florent, celui-ci sera tiré à 22h45, et la circulation et le stationnement seront interdits de 20h à 23h30 depuis la place des Portes jusqu’à la route neuve. Toute entrée ou sortie du port sera aussi interdite de 21h30 à 23h30 et la circulation sur le plan d’eau ainsi que le mouillage seront interdits dans un périmètre de 200 mètres autour de la barge d’où sera tiré le feu. À Aleria, le groupe Oxy se produira à partir de 19h30 sur la place de la Liberté, suivi d’un feu d’artifice à 22h.
Le 14 juillet à Bastia, le feu d’artifice sera tiré depuis le port de commerce à 22h30, et un spectacle de drones sera également réalisé. À noter qu’à cette occasion, la ligne N de la Communauté d’Agglomération de Bastia entre l’hôpital et Toga sera gratuite jusqu’à 2h du matin. De leur côté, les Chemins de Fer proposeront exceptionnellement des trains de nuit. La circulation sur le Quai des Martyrs sera interdite le 14 juillet de 21 heures à 23h30.
La circulation et le stationnement sur l’allée du 173eme RI seront interdits du 13 juillet à 9 heures 0 jusqu’au 15 juillet à 1 heure
Enfin, la circulation sur l’allée des anciens d’Extrême-Orient (sous la passerelle de la place Saint Nicolas) et le boulevard du Général de Gaulle sera interdite le 14 juillet de 21h30 à 23h30.
À Ghisonaccia, le feu d'artifice sera tiré à 23h au stade. À cette occasion, la rue sera piétonne de 20h à minuit. À Corte, le traditionnel Feu d'Artifice du 14 juillet sera tiré du Nid d'Aigle dans l'enceinte de la Citadelle à partir de 22h30.
Plusieurs événements se tiendront également en Balagne. À Calvi, une cérémonie se tiendra au Monument aux Morts à 18h avec un dépôt de gerbes, une remise de médailles et un défilé. Le soir, un spectacle son et lumières sera organisé depuis la citadelle à 23h. Du côté de L’Île-Rousse, un feu d’artifice pourra être vu sur La Marinella à 23h15.
Corse-du-Sud
Le 13 juillet, la ville de Bonifacio organise une grande soirée festive. Dès 21h30 aura lieu un concert du groupe Moca Music Live, suivi du traditionnel feu d’artifice tiré depuis le Bastion de l’Étendard à 23h. Le concert reprendra ensuite jusqu’à minuit. À cette occasion, des dispositifs de stationnement et de navettes sont prévus : parking des Valli avec navette vers la Marine, ainsi que parkings P1, P2 et P5 en centre-ville. La circulation sera interrompue dans Bonifacio à partir de 22h45 jusqu’à la fin du feu d’artifice. La municipalité de Porticcio organise quant à elle une grande soirée festive avec un concert de Jean-Charles Papi sur la place Saint-Laurent à 21h, suivi d’un feu d’artifice à 22h30 sur la plage de la Viva.
Le 14 juillet à Ajaccio, le défilé militaire débutera à 11h sur le boulevard Pascal-Rossini. Le feu d’artifice sera tiré depuis le port de commerce à 22h30. Des restrictions de circulation et de stationnement seront par ailleurs mises en place. Le stationnement sera interdit sur le parking du complexe Pascal-Rossini du 10 juillet à 6h au 16 juillet à 12h, sur le Quai des Torpilleurs du 12 juillet à 17h au 15 juillet à 20h, sur le boulevard Lantivy, le boulevard Danièle-Casanova, la rue Forcioli-Conti et la rue Sœur-Alphonse le 14 juillet à partir de 6h jusqu’à la fin des festivités. Des interdictions de circulation pour les véhicules de 3,5 tonnes seront également mises en place, consultables sur le site de la mairie d’Ajaccio.
À Propriano, dès 19h, le centre-ville devient piéton et s'anime avec les commerçants, les artisans, les créateurs et des animations proposées par Prupià in Festa. À 22h, le quai Saint-Érasme accueillera le concert de Jean-Charles Papi. Enfin, à 23h15, le traditionnel feu d'artifice illuminera le golfe du Valinco. À Piana, un feu d’artifice sera tiré à 22h30 sur la plage d’Arone. Du côté de Vico, il sera tiré à 22h30 sur le front de mer de Sagone. À Porto-Vecchio, la matinée débutera par les cérémonies commémoratives en hommage à Pasquale Paoli avec un premier rendez-vous à 9h30 devant sa statue à la capitainerie, suivi de la cérémonie officielle à 11h sur la Place du Monument aux Morts. Dès 21h, place à la musique avec le concert de Millishake sur le quai Pascal Paoli. À 23h, le ciel s’illuminera avec le traditionnel feu d’artifice tiré depuis le port, offrant un spectacle magique à partager en famille, entre amis ou lors d’une soirée estivale au cœur de la vieille ville. Les célébrations se poursuivront le 15 juillet à Lecci, avec un concert du groupe Maestà à 21h et un feu d’artifice à 23h.
-
Pour Femu a Corsica, le projet de loi d’autonomie est "une victoire politique"
-
Bastia - La Chambre régionale des comptes Corse accueille un nouveau procureur financier
-
Ajaccio : Une vedette de 17 mètres victime d'une importante voie d'eau au large des Sanguinaires
-
Sortie de route à Belgodère : une voiture fait plusieurs tonneaux, trois blessés
-
Tunnel de Bastia : quatre blessés dans un choc frontal, le trafic interrompu plus d'une heure