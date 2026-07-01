CARTE - Où voir les feux d’artifice du 14 juillet en Corse ?

Moment incontournable des festivités du 14 juillet, les feux d’artifice illumineront une nouvelle fois le ciel dans de nombreuses communes corses. Pour vous aider à trouver le feu d’artifice le plus proche de chez vous, nous avons recensé les principaux rendez-vous dans une carte interactive, avec les lieux, dates et horaires, à découvrir ci-dessous.





Haute-Corse





En Haute-Corse, les festivités débuteront dès le 13 juillet à Erbalunga et Centuri, où deux feux d’artifice seront tirés depuis les ports à 22h30. Du côté de Saint-Florent, celui-ci sera tiré à 22h45, et la circulation et le stationnement seront interdits de 20h à 23h30 depuis la place des Portes jusqu’à la route neuve. Toute entrée ou sortie du port sera aussi interdite de 21h30 à 23h30 et la circulation sur le plan d’eau ainsi que le mouillage seront interdits dans un périmètre de 200 mètres autour de la barge d’où sera tiré le feu. À Aleria, le groupe Oxy se produira à partir de 19h30 sur la place de la Liberté, suivi d’un feu d’artifice à 22h.





Le 14 juillet à Bastia, le feu d’artifice sera tiré depuis le port de commerce à 22h30, et un spectacle de drones sera également réalisé. À noter qu’à cette occasion, la ligne N de la Communauté d’Agglomération de Bastia entre l’hôpital et Toga sera gratuite jusqu’à 2h du matin. De leur côté, les Chemins de Fer proposeront exceptionnellement des trains de nuit. La circulation sur le Quai des Martyrs sera interdite le 14 juillet de 21 heures à 23h30.

La circulation et le stationnement sur l’allée du 173eme RI seront interdits du 13 juillet à 9 heures 0 jusqu’au 15 juillet à 1 heure

Enfin, la circulation sur l’allée des anciens d’Extrême-Orient (sous la passerelle de la place Saint Nicolas) et le boulevard du Général de Gaulle sera interdite le 14 juillet de 21h30 à 23h30.





À Ghisonaccia, le feu d'artifice sera tiré à 23h au stade. À cette occasion, la rue sera piétonne de 20h à minuit. À Corte, le traditionnel Feu d'Artifice du 14 juillet sera tiré du Nid d'Aigle dans l'enceinte de la Citadelle à partir de 22h30.





Plusieurs événements se tiendront également en Balagne. À Calvi, une cérémonie se tiendra au Monument aux Morts à 18h avec un dépôt de gerbes, une remise de médailles et un défilé. Le soir, un spectacle son et lumières sera organisé depuis la citadelle à 23h. Du côté de L’Île-Rousse, un feu d’artifice pourra être vu sur La Marinella à 23h15.

