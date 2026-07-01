A màghjina - San Martinu di Lota, un balcone nantu à u Capicorsu
Sentinelle avancée du village, l'église de San Martino di Lota, vue ici du hameau de Canale, s'inscrit dans un décor d'exception. Entre le vert du maquis et le bleu de la mer Tyrhénienne, elle offre un panorama remarquable sur la côte orientale du Cap Corse et la pieve de Lota
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