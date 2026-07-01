À Calvi, les jeunes Miss Balagne mobilisées pour promouvoir le don du sang

À seulement 15, 16 ou 17 ans, elles ne remplissent pas encore les conditions pour devenir donneuses. Pourtant, les jeunes Miss Balagne ont tenu à apporter leur contribution en allant directement à la rencontre des habitants et des vacanciers pour les sensibiliser au don du sang.

Tout au long de la matinée, elles ont parcouru les abords de la salle de spectacle de Calvi afin d’informer les passants sur le déroulement d’un don et de les encourager à franchir le pas.



« On expliquait aux gens comment se passait un don du sang et on leur disait que, s’ils le pouvaient, c’était vraiment une bonne action à faire », racontent les jeunes filles.



Une démarche qui semble avoir porté ses fruits.

« Plusieurs personnes sont venues nous dire qu’elles allaient donner leur sang grâce à nous. Quand on est allées voir le camion, on nous a même confirmé que certains donneurs étaient venus après avoir discuté avec les Miss. Ça nous a fait vraiment plaisir. On s’est dit que finalement notre présence servait vraiment à quelque chose ».

Cette action est née de leur propre initiative.

« Depuis longtemps, on trouve que le don du sang est important. On s’est dit que ce serait une bonne idée que des jeunes viennent encourager les personnes, qu’elles soient jeunes ou plus âgées, à faire cette bonne action. Alors on s’est portées volontaires ».

Les adolescentes ont également utilisé les réseaux sociaux pour relayer l’information et toucher un public plus large.

« Aujourd’hui, les réseaux sociaux permettent de communiquer rapidement. On a essayé de partager au maximum la collecte, en complément des banderoles installées dans la ville. Plus on en parle, plus on a de chances que les gens viennent donner».

Si elles ne peuvent pas encore devenir donneuses, elles savent déjà qu’elles le feront dès qu’elles en auront l’âge. « Oui, dès qu’on aura 18 ans, on donnera notre sang. C’est quelque chose qu’on a vraiment envie de faire».

Et toutes espèrent pouvoir renouveler cette expérience lors des prochaines collectes.

« Si on est disponibles, on reviendra. Et même si on ne peut pas être présentes, on continuera à communiquer autour du don du sang parce que c’est important».



Une collecte estivale ouverte aussi aux vacanciers

Cette journée accompagnait une collecte organisée par l’Établissement français du sang, avec le soutien de l’Association pour le don du sang bénévole de Balagne.

Pour Françoise McCullin, bénévole de longue date, l’organisation d’une collecte supplémentaire en plein été répond à un véritable besoin.

« Nous avons la chance d’être accueillis sur ce site grâce à la Ville de Calvi. Il est facilement accessible, visible et permet aux habitants comme aux touristes de venir donner leur sang. Cet été, nous avons d’ailleurs accueilli beaucoup de vacanciers. Même en vacances, on peut accomplir ce geste solidaire».



Les besoins restent constants alors que les réserves diminuent souvent durant la période estivale.

Pour pouvoir donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au minimum 50 kilos, être en bonne santé et respecter certaines conditions médicales. Il est également conseillé de bien manger avant le prélèvement, de s’hydrater correctement et d’éviter tout effort physique important dans les heures qui suivent.

Les donneurs peuvent prendre rendez-vous via l’application ou le site de l’Établissement français du sang, mais les collectes restent également ouvertes aux personnes se présentant spontanément.



« Elles ont complètement fait tomber les clichés »

Pour les bénévoles, cette première collaboration avec le comité Miss Balagne restera comme l’un des temps forts de cette collecte. Avant de partir sensibiliser le public, les jeunes filles avaient suivi près de trois heures de formation afin d’être capables de répondre aux nombreuses questions des passants.

« Nous leur avons présenté exactement la même intervention que celle que nous réalisons dans les classes de terminale. Elles ont été très attentives, elles ont posé énormément de questions et elles ont voulu comprendre le fonctionnement du don du sang », explique Laurent Quaintard secrétaire de l’ADSB Balagne.



Pour les bénévoles, l’engagement des adolescentes a largement dépassé leurs attentes.

« Elles ont été extraordinaires. Elles étaient curieuses, investies, motivées et elles ont très bien vécu cette journée, malgré quelques refus ou des personnes qui ne se sont pas arrêtées. Elles ont fait preuve d’une grande maturité. On a souvent des clichés sur les concours de Miss, mais elles ont complètement fait tomber ces idées reçues. Ce sont des jeunes filles engagées qui ont voulu mettre leur image au service d’une cause d’intérêt général », continue Laurent Quaintard



Au-delà du nombre de donneurs, cette journée aura permis de sensibiliser une nouvelle génération à l’importance du don du sang. Un engagement qui, pour ces jeunes Miss Balagne, ne fait que commencer.