Manu Payet à Erbalunga : "Quand tu viens d'une île, tu es content d'aller jouer sur une autre"

Dans Emmanuel 2, suite de son précédent spectacle, Manu Payet incarne le "Papa Boomer" qu'il est devenu, celui qui baisse le son de la radio pour faire un créneau. Un personnage qui ne relève pas d'un choix, mais d'un constat. "Il s'est imposé. Ce sont des choses qu'on remarque de soi-même en vieillissant, et on se dit : tiens, ça peut être marrant à raconter. Tant qu'à faire, plutôt qu'inventer des blagues, autant raconter ce qui se passe vraiment." Fidèle à une autodérision qui le caractérise depuis ses débuts, l'humoriste ne se moque que de lui-même. "En fait, on pense qu'on ne va pas le devenir, et puis on le devient. S'en moquer, c'est comme une thérapie, ça fait du bien de se moquer de soi."



Cette autodérision, il la présente moins comme un style que comme une nécessité. "Pourquoi j'irais écrire et inventer des histoires, puisque la mienne a l'air si particulière ? L'autodérision me permet de raconter des choses qui, quand je les ai vécues, ne me faisaient pas forcément rire. Quand je vois les gens rire, je me dis que finalement, ce n'était peut-être pas si grave." Une approche qu'il revendique loin des polémiques et des sensibilités actuelles. "Comme je ne me moque que de moi, je n'embête personne. Je n'ai pas eu à m'adapter, mais pour d'autres, ça doit être plus difficile."