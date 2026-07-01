Valinco : un voilier remorqué et un chasseur sous-marin retrouvé sain et sauf

La première intervention est survenue vers 13 h 30, au large de la plage de l'Avena, à Tizzano, sur la commune de Sartène. Un voilier transportant dix personnes s'est retrouvé en difficulté à la suite d'une panne de moteur.Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage communal SNS 731 de la Ville de Sartène, alors en patrouille, a été immédiatement dérouté afin de sécuriser les occupants. Dans le même temps, le navire de sauvetage hauturier SNS 17-07 Cyrnos a quitté le port de Propriano pour rejoindre la zone.Les dix passagers ont été pris en charge par les Sauveteurs en Mer. Le voilier a ensuite été remorqué jusqu'au port de Propriano, où tous les occupants ont pu débarquer indemnes.En début de soirée, les équipes de la SNSM ont de nouveau été sollicitées après le signalement de la disparition inquiétante d'un chasseur sous-marin. Son père avait alerté le CROSS Méditerranée après avoir perdu sa trace entre le port de plaisance de Propriano et la plage de Baracci.Un véhicule de coordination de la SNSM a été envoyé auprès de la famille afin de recueillir les informations nécessaires aux recherches. En mer, le patrouilleur SNS 7-012 de l'entente intercommunale du Valinco a été engagé, tandis que le navire hauturier Cyrnos était placé en alerte avec ses plongeurs.L'apnéiste a finalement été retrouvé sain et sauf quelques minutes seulement après le début des recherches.Selon la SNSM, il pratiquait la chasse sous-marine sans bouée de signalisation, en contradiction avec les règles de sécurité. Une imprudence qui a provoqué une forte inquiétude chez ses proches et nécessité le déploiement de moyens de secours importants.Après un bilan effectué par les sauveteurs, ne révélant aucune nécessité de prise en charge médicale, le chasseur sous-marin a pu retrouver sa famille.



